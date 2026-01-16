Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%

США впроваджують 25% мита на певні чипи для штучного інтелекту, вироблені на Тайвані, зокрема NVIDIA H200. Як передає Bloomberg, уряд буде стягувати мито з мікросхем, які ввозяться до США перед остаточною відправкою китайським клієнтам та на інші закордонні ринки.

Наразі Дональд Трамп утримується від застосування мит на ширший спектр напівпровідників іноземного виробництва після розслідування про розширення торгівлі, яке виявило, що вони шкодять національній безпеці. Нові правила поки працюватимуть лише для NVIDIA H200 та AMD MI325X.

"Це не найвищий рівень, але дуже хороший. Китай їх хоче, інші країни їх хочуть, і ми будемо отримувати 25% від продажу цих чіпів", - сказав Трамп журналістам.

Президент США також доручив чиновникам провести переговори щодо імпорту напівпровідників та надати звіт протягом 90 днів. Також Трамп може оголосити про введення нових мит і супутню програму компенсацій для стимулювання вітчизняного виробництва "в найближчому майбутньому", йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Це рішення стало значною перемогою для NVIDIA, яка протягом останнього року намагалася послабити експортні обмеження на напівпровідники. Тепер компанія зможе продавати H200 у Китаї, сплачуючи мита при ввезенні чипів у США перед їх перепродажем на зовнішні ринки.