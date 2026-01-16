Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%

США впроваджують 25% мита на певні чипи для штучного інтелекту, вироблені на Тайвані, зокрема NVIDIA H200. Як передає Bloomberg, уряд буде стягувати мито з мікросхем, які ввозяться до США перед остаточною відправкою китайським клієнтам та на інші закордонні ринки.

Наразі Дональд Трамп утримується від застосування мит на ширший спектр напівпровідників іноземного виробництва після розслідування про розширення торгівлі, яке виявило, що вони шкодять національній безпеці. Нові правила поки працюватимуть лише для NVIDIA H200 та AMD MI325X.

"Це не найвищий рівень, але дуже хороший. Китай їх хоче, інші країни їх хочуть, і ми будемо отримувати 25% від продажу цих чіпів", - сказав Трамп журналістам.

Президент США також доручив чиновникам провести переговори щодо імпорту напівпровідників та надати звіт протягом 90 днів. Також Трамп може оголосити про введення нових мит і супутню програму компенсацій для стимулювання вітчизняного виробництва "в найближчому майбутньому", йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Це рішення стало значною перемогою для NVIDIA, яка протягом останнього року намагалася послабити експортні обмеження на напівпровідники. Тепер компанія зможе продавати H200 у Китаї, сплачуючи мита при ввезенні чипів у США перед їх перепродажем на зовнішні ринки.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Nvidia, AMD, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1588  0,21 0,48 43,7912  0,17 0,39
EUR 50,1885  0,09 0,18 50,9100  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4850  0,08 0,17 43,5200  0,07 0,16
EUR 50,4905  0,05 0,10 50,5135  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес