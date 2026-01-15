Авторизация

США вводять паузу у видачі віз для росіян і громадян ще 74 країн

Державний департамент США оголосив повне призупинення процесу обробки й видачі імміграційних* віз для громадян 75 країн. Про це повідомив у середу, 14 січня, американський телеканал Fox Newsіз посиланням на службове розпорядження Держдепартаменту, копія якого опинилася в розпорядженні редакції.

До переліку з 75 держав, яких стосуються обмеження, увійшли Росія, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Сомалі, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші країни.

* Оновлено: у матеріалі Fox News не уточнювалось, що йдеться про окремі типи віз, але згодом його оновили згадкою, що обмеження стосуються лише імміграційних віз.

Пауза у видачі віз розпочнеться з 21 січня, а триватиме невизначений термін.

Працівникам консульств США наказано відмовляти у видачі віз на підставі чинного законодавства, доки Держдеп не перегляне процедури перевірки та відбору кандидатів.

Це рішення є частиною нової жорсткої політики адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на недопущення в'їзду осіб, які можуть стати тягарем для американської соціальної системи.


За Трампа критерії для в'їзду в США стали значно жорсткішими

Раніше Держдеп оголосив нові - значно жорсткіші - критерії відбору осіб, яким можна видати візи. Консульські працівники мають відмовляти у візі заявникам, які потенційно можуть залежати від державних послуг і соціальних пільг та програм у США.

Під час оцінки щодо можливості видачі візи зважатимуть на такі фактори, як стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і потенційна потреба в довготривалому медичному догляді. Відмову можуть отримати навіть особи з надмірною вагою або люди похилого віку, а також ті, хто раніше користувався державною грошовою допомогою.

"Держдепартамент використає свої давно наявні повноваження, щоб визнати непридатними (для отримання візи. - Ред.) потенційних іммігрантів, які стали б тягарем для США", - заявив речник відомства Томмі Пігготт. Він додав, що імміграція з цих 75 країн буде призупинена, доки триватиме перегляд процедур, щоб запобігти в'їзду іноземців, які можуть теоретично претендувати на соціальну допомогу.

Хоча положення про "громадський тягар" існує в законодавстві США вже десятиліттями, адміністрація Трампа значно розширила його тлумачення, скасувавши послаблення, запроваджені за часів президентства Джо Байдена.

Якщо раніше до уваги бралася лише потреба в прямій грошовій допомозі, то тепер враховуватимуть майже всі види соціальної підтримки, включно з медичною допомогою та продовольчими картками. Винятки з нових правил будуть "дуже обмеженими" та надаватимуться лише після вкрай ретельної перевірки на відповідність критеріям public charge, йдеться в матеріалі Fox News.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

Бізнес