Експорт чипів NVIDIA H200 до КНР відтепер підпадає під нові обмеження США

Адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила нові критерії дозволу продажів ШІ-процесорів NVIDIA H200 китайським покупцям. Про це пише Bloomberg. Міністерство торгівлі США повідомило, що заявки на експорт розглядатимуться індивідуально, тоді як раніше діяв принцип автоматичної відмови.

Згідно з опублікованим регламентом, американські компанії, які прагнуть отримати ліцензію, повинні підтвердити відсутність дефіциту таких процесорів на внутрішньому ринку США. Виробники також мають довести, що постачання до Китаю не скоротить виробничі потужності, які можуть бути використані для забезпечення американських клієнтів.

Документ встановлює обмеження: експорт до Китаю не може перевищувати 50% від загального обсягу продукції, виготовленої для ринку США. Крім того, компанії зобов'язані застосовувати процедури "Знай свого клієнта" для запобігання несанкціонованому використанню технологій. Чипи також повинні проходити тестування сторонніми організаціями на території США.

Правила поширюються не лише на NVIDIA, а й на її конкурента Advanced Micro Devices (AMD), яка прагне отримати дозвіл на продаж свого чипа MI325X у Китаї. Представник AMD заявив, що компанія дотримується всіх американських законів та політик щодо експортного контролю. NVIDIA наразі коментарів не надала.

Цей крок є реалізацією рішення президента Трампа, ухваленого в грудні минулого року, яке дозволяє американським виробникам постачати сучасні ШІ-процесори до Китаю. Це означає відхід від політики, запровадженої у 2022 році, спрямованої на обмеження доступу Пекіна та його військових структур до найпотужніших американських технологій.

H200, представлені понад 2 роки тому, стануть найсучаснішими ШІ-чипами, які можуть бути легально експортовані до Китаю. У США NVIDIA продає більш передове покоління Blackwell та готується до випуску нової лінійки процесорів Rubin.

До слова, нещодавно NVIDIA запровадила нові умови продажу процесорів H200 для клієнтів з Китаю. Відтепер замовники мають сплачувати повну вартість чипів наперед, без можливості повернення коштів чи зміни замовлення.

