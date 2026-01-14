Фінансові новини
14.01.26
15:44
RSS
мапа сайту
Міноборони США впроваджує Grok — чат-бот компанії Маска — у власні платформи
08:01 14.01.2026 |
Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що чат-бот Grok, розроблений компанією xAI, впровадять в інфраструктуру Пентагону. Цей процес стане частиною ширшої ініціативи з використання генеративного ШІ у військових системах.
За словами чиновника, Grok буде працювати поряд з продуктами Google всередині мереж відомства.
Виступаючи на майданчику SpaceX в Південному Техасі, Хегсет повідомив, що Пентагон має намір розгорнути «провідні світові моделі ШІ» як в несекретних, так і в секретних мережах. Він підкреслив, що запуск Grok в Міністерстві оборони запланований на кінець січня.
Оголошення пролунало через кілька днів після того, як Grok, вбудований в соціальну мережу X (раніше Twitter), опинився в центрі міжнародного скандалу. Чат-бот піддався критиці за створення сексуалізованих дипфейків людей без їх згоди, що викликало різку реакцію регуляторів.
Влада Малайзії та Індонезії заблокувала доступ до Grok, а незалежний британський регулятор з онлайн-безпеки оголосив про початок розслідування. Після цього функції генерації та редагування зображень в Grok стали доступними тільки платним користувачам.
Хегсет також заявив, що Міністерство оборони надасть ШІ-системам доступ до даних військових IT-мереж і розвідувальних баз. За його словами, Пентагон має «перевірені в бойових умовах оперативні дані», накопичені за два десятиліття військових і розвідувальних операцій.
Такий підхід контрастує з політикою адміністрації Джо Байдена, яка просувала впровадження ШІ, але одночасно вводила обмеження на його використання. Наприкінці 2024 року була прийнята рамкова програма, яка забороняє, зокрема, застосування технології для порушень цивільних прав і автоматизації розгортання ядерної зброї.
Хегсет зазначив, що підтримує відповідальне використання ШІ, однак відкидає моделі, «які не дозволять вам вести війни». Він додав, що системи ШІ Пентагону повинні працювати «без ідеологічних обмежень» і підкреслив, що військовий ШІ США «не буде прогресивним».
Нагадаємо, ми писали, що компанія OpenAI отримала $200 млн для інтеграції ШІ-продуктів у структуру Міноборони США.
