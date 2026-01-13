Фінансові новини
Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
12:51 13.01.2026 |
У Великій Британії заборонили використовувати штучний інтелект для створення інтимних зображень із людьми, які не давали на це дозвіл.
Про це повідомляє BBC.
За словами міністерки технологій Ліз Кендалл, закон набуде чинності цього тижня (12-18 січня). Це сталося після того, як платформою X поширилися тисячі сексуалізованих зображень, згенерованих чат-ботом Grok.
Кендалл наголосила, що створені ШІ зображення жінок і дітей у роздягненому вигляді стали «зброєю насильства», і додала: уряд має намір заборонити компаніям надавати такі інструменти.
«Контент, який поширюється на X, є мерзенним. Це не просто образа порядного суспільства, це незаконно», - підкреслила міністерка.
Вона також додала, що «відповідальність лежить не лише на окремих людях за їхню власну поведінку», а й на «платформах, які розміщують такі матеріали». Водночас вона відкинула закиди Ілона Маска, який володіє компанією xAI, що уряд Великої Британії прагне встановити цензуру.
Зараз поширення дипфейків дорослих у Великій Британії є незаконним, однак законодавство, яке б криміналізувало їх створення, досі не запроваджено, хоча його схвалили ще в червні 2025 року.
Обіцянка запровадити закон пролунала за кілька годин після того, як британський наглядовий орган Ofcom оголосив про початок розслідування щодо X. Справу ініціювали через «глибоко тривожні повідомлення» про те, що Grok допомагає створювати сексуалізовані зображення.
Якщо порушення закону буде доведено, то Ofcom може накласти на X штраф у розмірі до 10% від світового доходу компанії або оштрафувати на 18 мільйонів фунтів стерлінгів (24 млн доларів США).
А в разі якщо X не виконає вимоги, то Ofcom має право звернутися до суду з проханням змусити інтернет-провайдерів повністю заблокувати доступ до платформи у Великій Британії.
Кендалл закликала регулятора не гаяти «місяці» на завершення розслідування та встановити терміни для з'ясування обставин «якомога швидше».
Речник Ofcom не повідомив, скільки часу може зайняти розслідування, але сказав, що це буде «справа найвищого пріоритету».
Нагадаємо, раніше у відповідь на критику Маск зробив репост допису, в якому стверджувалося, що уряд Великої Британії не звертає увагу на подібні порушення ChatGPT та Gemini, а нібито має претензії лише до X. Він додав, що «вони хочуть будь-якого приводу для цензури».
Що передувало?
Наприкінці 2025 року компанія xAI Ілона Маска додала в чат-бот Grok можливість створювати сексуалізовані зображення з реальними людьми. Для цього потрібно було у коментарях під опублікованою фотографією попросити штучний інтелект «роздягти» людину, зобразивши її, наприклад, у спідній білизні.
Дослідниця соціальних мереж та дипфейків Женев'єва Ох у коментарі Bloomberg розповідала, що 5-6 січня чат-бот щогодини генерував близько 6700 зображень. Об'єктом «роздягання» ставали звичайні користувачки, а також знаменитості й політикині.
Спершу функція надавалася безплатно з щоденними обмеженнями, однак із 9 січня користувачам для створення дипфейків потрібна платна підписка.
