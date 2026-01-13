Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 13:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість українських біженців із тимчасовим захистом у ЄС сягнула 4,33 млн
11:42 13.01.2026 |
Станом на кінець листопада 2025 р. загалом 4,33 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, порівняно з кінцем жовтня того ж року, загальна кількість українських біженців збільшилася на 30 615 (+0,7%), повідомляє Євростат.
За інформацією, країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист з України, були Німеччина (1 241 000 осіб; 28,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (968 750; 22,4%) та Чехія (392 670; 9,1%).
Серед 26 країн ЄС, за наявними даними, кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 21 країні, причому найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+11 040; +0,9%), Польщі (+3 745; +0,4%) та Іспанії (+2 810; +1,1%). Серед 5 країн ЄС, які зареєстрували зменшення, найбільше зменшення спостерігалося у Франції (-870; -1,6%) та Литві (-575; -1,1%).
У листопаді 2025 року щомісячна кількість нових рішень про надання тимчасового захисту в ЄС (53 735) зменшилася на 32,5% та 27,8% порівняно з вереснем та жовтнем 2025 року відповідно. Кількість нових рішень у листопаді 2025 року повертається до рівня, подібного до того, що був до ухвалення урядом України наприкінці серпня 2025 року постанови, яка надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право без обмежень виїжджати з України.
Станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб, які отримали тимчасовий захист. Неповнолітні становили майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки - трохи більше чверті (25,7%) від загальної кількості.
Наведені дані стосуються надання статусу тимчасового захисту на підставі Імплементаційного рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким встановлено факт масового припливу переміщених осіб з України внаслідок російської агресії проти України та запроваджено тимчасовий захист.
13 червня 2025 року Європейська Рада прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Велика Британія визнає злочином створення інтимних дипфейків без згоди
|Кількість українських біженців із тимчасовим захистом у ЄС сягнула 4,33 млн
|Україна отримає від Норвегії пакет допомоги на $400 млн
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Китай готує запуск масштабної орбітальної мережі з майже 200 тис. супутників
|У Великій Британії знайшли законний механізм затримання суден тіньового флоту
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
Бізнес
|ШІ застосовують 93% українських компаній — результати дослідження
|На автозаводах Hyundai з’являться людиноподібні роботи
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.