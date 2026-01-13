Авторизация

Кількість українських біженців із тимчасовим захистом у ЄС сягнула 4,33 млн

Станом на кінець листопада 2025 р. загалом 4,33 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, порівняно з кінцем жовтня того ж року, загальна кількість українських біженців збільшилася на 30 615 (+0,7%), повідомляє Євростат.

За інформацією, країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист з України, були Німеччина (1 241 000 осіб; 28,7% від загальної кількості в ЄС), Польща (968 750; 22,4%) та Чехія (392 670; 9,1%).

Серед 26 країн ЄС, за наявними даними, кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 21 країні, причому найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+11 040; +0,9%), Польщі (+3 745; +0,4%) та Іспанії (+2 810; +1,1%). Серед 5 країн ЄС, які зареєстрували зменшення, найбільше зменшення спостерігалося у Франції (-870; -1,6%) та Литві (-575; -1,1%).

У листопаді 2025 року щомісячна кількість нових рішень про надання тимчасового захисту в ЄС (53 735) зменшилася на 32,5% та 27,8% порівняно з вереснем та жовтнем 2025 року відповідно. Кількість нових рішень у листопаді 2025 року повертається до рівня, подібного до того, що був до ухвалення урядом України наприкінці серпня 2025 року постанови, яка надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право без обмежень виїжджати з України.

Станом на 30 листопада 2025 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист в ЄС. Дорослі жінки становили 43,6% осіб, які отримали тимчасовий захист. Неповнолітні становили майже третину (30,7%), а дорослі чоловіки - трохи більше чверті (25,7%) від загальної кількості.

Наведені дані стосуються надання статусу тимчасового захисту на підставі Імплементаційного рішення Ради 2022/382 від 4 березня 2022 року, яким встановлено факт масового припливу переміщених осіб з України внаслідок російської агресії проти України та запроваджено тимчасовий захист.

13 червня 2025 року Європейська Рада прийняла рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року до 4 березня 2027 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
