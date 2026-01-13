Китай готує запуск масштабної орбітальної мережі з майже 200 тис. супутників

Китай подав до Міжнародного союзу електрозвʼязку (ITU) дві заявки на гігантські супутникові мережі на негеостаціонарних орбітах загальною чисельністю майже 193,5 тисячі апаратів. Про це пише SpaceNews.

Документи, подані наприкінці грудня 2025 року та позначені як CTC-1 і CTC-2, охоплюють по 96 714 супутників у 3 660 орбітальних площинах і мають на меті зафіксувати пріоритет Китаю щодо спектру та орбіт для майбутніх мегасузірʼїв.

​CTC-1 містить як попередню публікацію (API), так і детальніший запит на координацію, тоді як CTC-2 наразі перебуває лише на стадії API. В обох документах згадується "нове операційне агентство" як тимчасова заміна для своїх діючих агентств. Заявки не дають права на фактичне розгортання, але встановлюють пріоритетні дати в регуляторному процесі ITU та сигналізують довгострокові наміри Пекіна.

​CTC-1 і CTC-2 розглядаються як елементи єдиної стратегії, спрямованої на закріплення частот і орбіт для наступного покоління китайських мегасузірʼїв на фоні конкуренції з проєктами на кшталт Starlink і Amazon Leo. Очікується технічна експертиза з боку Ради радіозвʼязку ITU, а також можливі заперечення й запити на координацію з боку інших держав. Масштаб подань робить їх одними з найбільших в історії та підкреслює боротьбу за орбітальні й спектральні ресурси.

​Паралельно китайці просувають інші проєкти мереж. China Satcom подала заявки на запуск 24 супутників на середню навколоземну орбіту в рамках ширшої архітектури Guowang, а China Mobile планує два угруповання на 144 і 2 520 апаратів для прямого супутникового звʼязку з пристроями. Компанія Galaxy Space запропонувала мережу зі 91 супутника.

​Китай уже будує національні мережі Guowang і підтримуваний Шанхаєм Qianfan, кожне з яких має налічувати понад 10 тисяч супутників. У 2025 році країна здійснила рекордні 92 орбітальні запуски, значна частина яких була повʼязана з місіями для Guowang і Qianfan. Для підтримки такого темпу Пекін розвиває як державні, так і комерційні багаторазові ракети та розширює космодроми для збільшення кількості стартів.

