13.01.26
07:20
У Великій Британії знайшли законний механізм затримання суден тіньового флоту
16:42 12.01.2026
Закон про санкції та протидію відмиванню коштів 2018 року може бути використаний для надання дозволу на застосування військової сили
Уряд Великої Британії визначив юридичні підстави, які, на його думку, дозволяють британським військовим підніматися на борт і затримувати судна так званого тіньового флоту. Про це пише BBC News.
На думку британських міністрів, закон про санкції та протидію відмиванню коштів 2018 року може бути використаний для надання дозволу на застосування військової сили.
Як стало відомо ВВС, існують плани використати ці повноваження збройними силами - всередині уряду це описують як посилення дій проти суден.
Поки що точно невідомо, коли саме можуть відбутися перші військові дії Великої Британії.
Наразі жоден британський військовослужбовець безпосередньо не здійснював висадку на судна, однак протягом останніх тижнів урядовці активно опрацьовували можливі заходи реагування.
Уряд вважає, що новий правовий механізм може застосовуватися до будь-яких суден під санкціями, які не мають законної реєстрації. За словами чиновників, це стосувалося б і танкера Marinera.
Берегова охорона США 7 січня захопила пов'язане з Венесуелою судно Marinera, раніше відоме під назвою Bella 1, під час переходу Північною Атлантикою між Ісландією та Шотландією.
В операції на прохання США брали участь літаки спостереження Королівських ВПС, а також допоміжне судно Королівського флоту RFA Tideforce.
Міністр оборони Джон Гілі казав, що операція була проведена "у повній відповідності до міжнародного права", додавши, що Британія "не стоятиме осторонь, коли на відкритому морі зростає злочинна діяльність".
У середу, виступаючи в парламенті, Гілі зазначив, що уряд посилює дії проти тіньового флоту, розробляє додаткові військові варіанти та зміцнює координацію із союзниками. Саме визначення цього правового механізму і було одним із таких варіантів, вважає BBC News.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
