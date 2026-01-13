Трамп виступив за запровадження 10% ліміту на ставки за кредитками терміном на рік

Президент США Дональд Трамп заявив, що закликає встановити однорічний ліміт на процентні ставки за кредитними картками на рівні 10% з 20 січня, але не надав деталей щодо того, як його план буде реалізовано або як він планує змусити компанії дотримуватися його.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп дав таку обіцянку ще під час передвиборчої кампанії до виборів 2024 року, які він виграв, але аналітики тоді відкинули її, заявивши, що такий крок вимагає схвалення Конгресу.

Законодавці як від Демократичної, так і від Республіканської партії висловили занепокоєння високими ставками і закликали вирішити цю проблему. Республіканці наразі мають незначну більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників.

У Конгресі були зроблені деякі законодавчі кроки для реалізації такої пропозиції, але вони ще не стали законом, і в своєму дописі Трамп не висловив явної підтримки жодному конкретному законопроєкту.

Опозиційні законодавці критикували Трампа, республіканця, за те, що він не виконав свою передвиборчу обіцянку.

"З 20 січня 2026 року я, як президент Сполучених Штатів, закликаю встановити однорічний ліміт на процентні ставки за кредитними картками на рівні 10%...

Прошу взяти до відома, що ми більше не дозволимо американській громадськості бути "обкраденою" компаніями, що випускають кредитні картки", - написав Трамп у Truth Social, не надаючи більш детальної інформації.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар щодо деталей заклику Трампа, але в соціальних мережах без подробиць повідомив, що президент обмежує ставки.

Деякі групи, що захищають інтереси банків, заявили в спільній заяві, що обмеження процентної ставки на рівні 10% "зменшить доступність кредитів" і "лише підштовхне споживачів до менш регульованих, більш дорогих альтернатив".