Євросоюз схвалив торговельну угоду з Меркосур попри спротив аграріїв

Найбільша торговельна угода в історії Європи отримала схвалення після 25 років переговорів

Більшість із 27 членів Європейського Союзу схвалила угоду, яка прокладає шлях до створення блоку вільної торгівлі по всій Європі та Латинській Америці. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

У п'ятницю, 9 січня, Рада ЄС ухвалила два рішення, що дозволяють підписання угоди про партнерство між ЄС та Меркосур (EMPA) та Тимчасової торговельної угоди (ITA) між ЄС та Меркосур.

Разом ці угоди "знаменують собою важливу віху у давніх відносинах ЄС з партнерами Меркосур - Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм", зазначається у заяві.

"Після понад 25 років сьогоднішні рішення знаменують собою історичний крок уперед у зміцненні стратегічного партнерства ЄС з Меркосур", - прокоментував рішення міністр енергетики, торгівлі та промисловості Кіпру Майкл Даміанос.

Рішення на зустрічі у Брюсселі підтримала кваліфікована більшість держав-членів блоку - щонайменше 15 країн, які представляють 65% населення ЄС. Франція, Польща, Австрія, Ірландія та Угорщина проголосували проти, Бельгія - утрималася.

"Щодо угоди між ЄС і Меркосуром ми, як і обіцяли, проголосували проти", - заявив прем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Угода має бути схвалена Європейським парламентом. Також буде потрібна ратифікація всіма державами-членами ЄС.

Міністр сільського господарства Франції Анні Женевар вже пообіцяла наполягати на відхиленні законопроєкту в парламенті.

Якщо угоду буде схвалено, вона стане найбільшою торговельною угодою ЄС з точки зору зниження тарифів, скоротивши мита на експорт ЄС приблизно на 4 мільярди євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала угоду "взаємно вигідною" - вона дасть експортерам ЄС можливість отримати 50 млрд євро до 2040 року та 9 млрд євро зростання для країн Меркосур.

Фон дер Ляєн також пообіцяла посилити контроль за імпортом, щоб забезпечити дотримання стандартів ЄС щодо імпорту м'яса та іншої сільськогосподарської продукції.

Угода має на меті створити найбільшу у світі зону вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів. Зовсім недавно Болівія також приєдналася до блоку Меркосур.

Прихильники бачать у ній можливість відкрити нові ринки, компенсувати втрати бізнесу через тарифи США та зменшити залежність від Китаю завдяки доступу до важливої сировини.

Однак опоненти, зокрема Франція, побоюються збільшення імпорту дешевих продуктів харчування, таких як яловичина, птиця та цукор, що створить тиск на вітчизняних фермерів.

Протести фермерів проти угоди з Меркосур відбулися по всьому ЄС. У п'ятницю знову були перекриті автомагістралі у Франції та Бельгії. Фермери також вийшли на вулиці в Польщі, Іспанії, Італії та Австрії.