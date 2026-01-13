Авторизация

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

Велика Британія має намір передати Україні передові озброєння у вигляді потужних далекобійних балістичних ракет Nightfall, здатних уражати російські цілі на відстані понад 300 миль, повідомляє Daily Mail.

"Ракети Nightfall оснащуються бойовими частинами масою близько 200 кг, можуть запускатися серіями та мають дальність, яка дозволяє досягати, зокрема, Москви. Міністерство оборони Великої Британії наразі шукає британські компанії для розробки, створення та постачання перших трьох тестових ракет у рамках контракту вартістю £9 млн", - йдеться в повідомленні.

Оголошення про проєкт Nightfall відбулося одночасно з повідомленням міністра оборони про плани Великої Британії витратити GBP 200 млн.

Як повідомлялося, The Independent з посиланням на міністра оборони Великої Британії Джона Гілі зазначало, що Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії витратить GBP200 млн на підготовку британських військ до розгортання в Україні в разі припинення вогню з РФ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2552
  0,1795
 0,42
EUR
 1
 50,5264
  0,3820
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8118  0,06 0,14 43,4729  0,06 0,15
EUR 49,9750  0,05 0,10 50,7439  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,13 0,30 43,3100  0,13 0,30
EUR 50,5510  0,32 0,65 50,5687  0,32 0,64

