Фінансові новини
- |
- 13.01.26
- |
- 07:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ
12:03 12.01.2026 |
Велика Британія має намір передати Україні передові озброєння у вигляді потужних далекобійних балістичних ракет Nightfall, здатних уражати російські цілі на відстані понад 300 миль, повідомляє Daily Mail.
"Ракети Nightfall оснащуються бойовими частинами масою близько 200 кг, можуть запускатися серіями та мають дальність, яка дозволяє досягати, зокрема, Москви. Міністерство оборони Великої Британії наразі шукає британські компанії для розробки, створення та постачання перших трьох тестових ракет у рамках контракту вартістю £9 млн", - йдеться в повідомленні.
Оголошення про проєкт Nightfall відбулося одночасно з повідомленням міністра оборони про плани Великої Британії витратити GBP 200 млн.
Як повідомлялося, The Independent з посиланням на міністра оборони Великої Британії Джона Гілі зазначало, що Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії витратить GBP200 млн на підготовку британських військ до розгортання в Україні в разі припинення вогню з РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія зацікавилась українськими перехоплювачами для систем NASAMS
|Україна вивчає ініціативу США про ВЕЗ на Донбасі — Зеленський
|Трамп підтримав санкції проти РФ, Сенат може голосувати вже наступного тижня — Грем
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Павло Васильєв: Деревообробна та меблева галузі мають стати одним із ключових інструментів післявоєнної відбудови України та розвитку доступного житла
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Другий конкурс проєктів з відновлення України запустила Швейцарія за участю приватних компаній
|Китай готує запуск масштабної орбітальної мережі з майже 200 тис. супутників
|У Великій Британії знайшли законний механізм затримання суден тіньового флоту
|Надлишок пропозиції може обвалити ціни на нафту у 2026 році — Goldman
|Німецька Rheinmetall оголосила про передачу Україні БМП Lynx
|Через Венесуелу Трамп посварився з Exxon і заговорив про заборону інвестицій
Бізнес
|Держава збільшила компенсації роботодавцям за найм працівників з пільгових категорій
|Mercedes-Benz CLA отримає систему допомоги водієві на базі NVIDIA DRIVE AV
|Universal Music оголосила про співпрацю з NVIDIA у сфері музичного ШІ
|Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
|AMD повідомила про 27% перевагу Ryzen 7 9850X3D над флагманом Intel
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
|Санкції Заходу заморозили 500 мільйонів Telegram через російські зв’язки
|NVIDIA представила DLSS 4.5 – технологія забезпечить до 240 FPS в 4K