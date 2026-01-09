За прогнозом S&P Global, дефіцит міді загрожує економічному зростанню

Зростання попиту на мідь через штучний інтелект, центри обробки даних, енергетичний перехід і оборонні витрати призведе до серйозного дефіциту. Про це з посиланням на аналітичну компанію S&P Global пише Bloomberg.

Згідно з новим дослідженням S&P Global, до 2040 року споживання міді може зрости на 50% і досягти 42 млн тонн, тоді як видобуток вийде на плато вже до 2030 року.

Навіть із різким збільшенням перероблення ринок може зіткнутися з нестачею до 10 млн тонн. Це робить мідь потенційним вузьким місцем для економічного та технологічного розвитку, хоча високі ціни не гарантують стійкого довгострокового тренду.

Ціни на мідь у Лондоні 6 січня злетіли до рекордних рівнів - понад $13 000 за метричну тонну - на тлі низки зупинок роботи шахт і кроків зі створення запасів металу в США напередодні можливого запровадження тарифів адміністрацією Дональда Трампа.





Хоча приплив міді до американських складів підштовхнув ціни вище рівнів, що випливають із реального споживання, нові джерела попиту вказують на ще більш напружену ситуацію на ринку в довшій перспективі.

Попит з боку штучного інтелекту, центрів обробки даних та світових витрат на оборону може приблизно потроїтися до 2040 року, додавши 4 мільйони тонн споживання, вважають аналітики.

S&P Global визначила ще одне потенційне джерело попиту: людиноподібних роботів. Хоча ця технологія перебуває на ранніх стадіях розвитку, 1 мільярд людиноподібних роботів, що працюватимуть до 2040 року, означатиме потребу в близько 1,6 мільйона тонн міді щорічно, або близько 6% від поточного споживання.

"Ще три роки тому штучний інтелект і дата-центри фактично навіть не перебували в полі зору. Це дослідження показує, що світ рухається до дефіциту пропозиції ще до того, як врахувати ці нові чинники зростання", - сказав агентству Оріан Де Ла Нуе, керівник відділу енергетичного переходу та консалтингу з критично важливих металів у S&P Global.





Нарощування видобутку міді стримує низка чинників, пояснює Bloomberg. Оскільки мідь є класичним барометром світової економіки - її ціна зростає і падає разом із промисловим виробництвом, - гірничі компанії обережно розширюють потужності, побоюючись падіння попиту.

Водночас нові родовища стає дедалі важче й дорожче розробляти через зниження вмісту металу в руді та посилення екологічних вимог.

Хоча високі ціни могли б стимулювати інвестиції, відкриття нових родовищ сповільнюється, а запуск видобутку займає дедалі більше часу - в середньому понад 15 років від відкриття до виробництва. Із 239 великих родовищ, відкритих у період з 1990 по 2023 рік, лише 14 було виявлено за останні 10 років, свідчить аналіз S&P Global.

У цих умовах компанії частіше обирають злиття й поглинання замість запуску нових шахт, як-от заплановане об'єднання Anglo American і Teck Resources.

Видобуток міді також залишається географічно концентрованим: майже 50% світового обсягу забезпечують лише три країни - Чилі, ДР Конго та Перу.