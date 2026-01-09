ЗМІ: затриманий США танкер належить компанії бізнесмена з окупованого Криму

Нафтовий танкер Bella 1 (Marinera) з кінця грудня належить російській компанії «Буревестмарин», зареєстрованій у Рязанській області, повідомляють Financial Times та BBC. Як пише FT, компанія була заснована у липні 2025 року бізнесменом Іллею Бугаєм.

«Новая газета Европа» з посиланням на російські реєстри стверджує, що Ілля Бугай є підприємцем із окупованого Криму, який зараз живе в Москві. На сайтах пошуку роботи можна знайти кілька опублікованих «Буревестмарином» вакансій, пов'язаних із судноплавством.

Американські військові 7 січня затримали два танкери «тіньового флоту»: Bella 1 (Marinera) та Sophia. Обидва судна перебувають у списках санкцій міністерства фінансів США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

Наприкінці грудня Берегова охорона США спробувала затримати в Карибському морі танкер Bella 1, що йшов під панамським прапором і прямував до Венесуели. Екіпаж, що складається з громадян Росії, України та Індії, відмовився підкорятися вимогам американських військових та змінив курс, після чого Берегова охорона розпочала його переслідування. Члени екіпажу танкера намалювали на своєму борту прапор Росії. Через кілька днів після інциденту судно було перейменовано на Marinera та внесено до Російського морського реєстру судноплавства.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс після затримання судна заявив, що це був «фальшивий російський танкер». «Вони намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб обійти санкційний режим», - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Після захоплення танкера мінстерство транспорту РФ опублікувало заяву, в якій ішлося про те, що Bella 1 отримав тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії. У відомстві заявили, що відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, «у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, які належним чином зареєстровані в юрисдикціях інших держав».