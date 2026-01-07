Фінансові новини
Каракас згорнув поставки нафти в Китай, залишивши ринок США
09:45 07.01.2026 |
Операції державної нафтової компанії Венесуели PDVSA з завантаження вантажів для своїх основних клієнтів у Китаї залишалися призупиненими п'ятий день поспіль, тоді як країна продовжує завантажувати нафту тільки для американської компанії Chevron.
Про це повідомляє Reuters.
Chevron - єдина велика американська нафтова компанія, що працює в країні за ліцензією США, яка звільняє її від санкцій, накладених Вашингтоном на нафтову промисловість Венесуели.
У вівторок 6 січня кілька суден, зафрахтованих Chevron, були єдиними, які завантажували нафту для експорту в портах Хосе і Бахо-Гранде у Венесуелі, як показали дані моніторингу суден.
Інші судна завантажували нафту для перевезення між внутрішніми портами або для зберігання.
Останній вантаж нафти, який був завантажений для Китаю в Хосе, закінчив завантаження 1 січня, згідно з даними і документами. Без додаткового експорту PDVSA може бути змушена поглибити скорочення виробництва, яке вона розпочала останніми днями, оскільки резервуари для зберігання наповнені.
У понеділок Chevron відновив експорт венесуельської нафти до США після чотириденної паузи і викликав працівників за кордоном назад до своїх венесуельських офісів, оскільки польоти до країни відновилися.
Американська фірма за останні тижні стала єдиною компанією, яка безперебійно експортує венесуельську нафту.
Щонайменше десяток суден, що підпадають під санкції, які були завантажені в грудні і застрягли у водах Венесуели через ембарго, відпливли на початку січня.
Ці судна перевозили близько 12 мільйонів барелів нафти та палива. Невідомо, куди прямували судна, хоча спочатку вони були завантажені для клієнтів у Китаї.
Судна відпливли в "темному режимі", що означає, що транспондери, які передають їхнє місцезнаходження, були вимкнені. Судна, схоже, прорвали блокаду танкерів США.
Уряд США не прокоментував ситуацію з суднами і не повідомив, чи санкціонував їх відплиття.
