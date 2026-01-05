У Єврокомісії кажуть про значне зростання кількості депортацій з ЄС

Європейська комісія прогнозує значне збільшення кількості депортацій з Європейського Союзу за минулий рік.

Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер в інтерв'ю Welt am Sonntag, передає "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

"У перших трьох кварталах року рівень депортацій зріс з 19 % у 2023 році до 27 % у 2025 році. Це означає, що у 2025 році ми очікуємо найвищий рівень депортацій з 2019 року", - заявив Магнус Бруннер. Однак цього "далеко не достатньо", додав він..

Комісар ЄС заявив, що з нелегальними іммігрантами потрібно боротися на всіх фронтах: "Це означає послідовну депортацію тих, хто втратив право залишатися в ЄС".

Це також означає "швидке відхилення заяв осіб, які мають мало шансів на отримання притулку", та "тісну співпрацю з третіми країнами, щоб люди взагалі не вирушали в небезпечні подорожі".

На початку грудня міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС, також під тиском Німеччини, домовилися про подальше посилення міграційного та притулкового законодавства. Серед іншого, вони хочуть посилити тиск на відхилених шукачів притулку та ефективніше реалізовувати депортації. Відповідно, регулювання має на меті створити можливість для встановлення центрів повернення в третіх країнах за межами ЄС. Ці так звані центри повернення будуть приймати шукачів притулку, які повинні покинути країну, але не можуть бути депортовані до своєї країни або країни походження.

Частиною угоди є також "фонд солідарності" на 2026 рік. Окрім загальноєвропейського регламенту щодо повернення іммігрантів без права на проживання, угода стосується нових правил надання притулку та спільного списку ЄС так званих безпечних країн походження.

Пропозиція ще не остаточно затверджена. Переговорники Європейської Ради ще мають узгодити позицію з Європейським парламентом, щоб дійти згоди щодо остаточного тексту правових документів.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у своїй новорічній промові заявила, що іноземні громадяни, засуджені за тяжкі злочини, повинні бути депортовані, якщо їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше одного року, незалежно від їхніх зв'язків з Данією.



