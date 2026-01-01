Німеччина передала Україні дві додаткові системи Patriot, - Міноборони

Міноборони України повідомило про посилення протиповітряної оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони, де підтверджено, що ще два комплекси Patriot стали на бойове чергування для захисту українських міст та критичної інфраструктури.

Нові системи Patriot

За даними Міноборони, отримання додаткових комплексів стало можливим завдяки домовленостям з урядом Німеччини. Patriot здатен працювати по широкому спектру повітряних цілей - від аеродинамічних до балістичних, включно з високошвидкісними.

Радар комплексу забезпечує одночасне виявлення та супровід значної кількості об'єктів, а перехоплювачі модифікації PAC-3 застосовуються для ураження цілей прямим наведенням, що є критично важливим для протиракетної оборони.

"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - додають і оборонному відомстві.

Технічні можливості

Одна батарея Patriot може виявляти до сотні повітряних цілей і супроводжувати кілька з них одночасно. Автоматизовані режими роботи скорочують час реагування на загрози.

Комплекс здатен уражати цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, що дозволяє прикривати великі території та забезпечувати надійний захист від російських атак.

