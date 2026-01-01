Фінансові новини
- |
- 01.01.26
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина передала Україні дві додаткові системи Patriot, - Міноборони
13:21 01.01.2026 |
Міноборони України повідомило про посилення протиповітряної оборони країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони, де підтверджено, що ще два комплекси Patriot стали на бойове чергування для захисту українських міст та критичної інфраструктури.
Нові системи Patriot
За даними Міноборони, отримання додаткових комплексів стало можливим завдяки домовленостям з урядом Німеччини. Patriot здатен працювати по широкому спектру повітряних цілей - від аеродинамічних до балістичних, включно з високошвидкісними.
Радар комплексу забезпечує одночасне виявлення та супровід значної кількості об'єктів, а перехоплювачі модифікації PAC-3 застосовуються для ураження цілей прямим наведенням, що є критично важливим для протиракетної оборони.
"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - додають і оборонному відомстві.
Технічні можливості
Одна батарея Patriot може виявляти до сотні повітряних цілей і супроводжувати кілька з них одночасно. Автоматизовані режими роботи скорочують час реагування на загрози.
Комплекс здатен уражати цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, що дозволяє прикривати великі території та забезпечувати надійний захист від російських атак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іноземні інвестиції в українську оборонку за рік перевищили $6 млрд
|В уряді вирішили: бізнес не експортуватиме ліс та металобрухт в 2026 році
|НБУ пом’якшує низку обмежень для підтримання оборонної галузі
|"Викликає напругу в бізнесу". Законопроєкт про ПДВ для ФОПів доопрацюють – Соболев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні дві додаткові системи Patriot, - Міноборони
|Реліз смартфона T1 від Дональда Трампа знову перенесено
|Болгарія з 1 січня перейшла на євро
|Європейські банки можуть скоротити понад 200 тисяч працівників через ШІ
|Хорватія виділила €15 млн для постачання зброї в Україну через ініціативу PURL
|Фінляндія взяла під контроль судно через пошкодження телеком-кабелю в Балтійському морі, - Bloomberg
Бізнес
|NVIDIA завершила придбання акцій Intel на $5 млрд
|Китай заборонить електричні дверні ручки в нових автомобілях
|Samsung хоче вийти на один рівень з TSMC, першою запустивши виробництво 2-нм чипів у США
|Китай запроваджує нові правила використання систем штучного інтелекту, які нагадують людину
|ASUS вийде на ринок оперативної пам'яті у 2026 році на фоні всесвітнього дефіциту – ЗМІ
|Xiaomi запустила величезну повністю автоматизовану фабрику, яка працює без людей і світла
|Microsoft тестує оновлення Windows 11, яке зменшить використання оперативної пам'яті у пошуку провідника