Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні дві додаткові системи Patriot, - Міноборони

Міноборони України повідомило про посилення протиповітряної оборони країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони, де підтверджено, що ще два комплекси Patriot стали на бойове чергування для захисту українських міст та критичної інфраструктури.

Нові системи Patriot

За даними Міноборони, отримання додаткових комплексів стало можливим завдяки домовленостям з урядом Німеччини. Patriot здатен працювати по широкому спектру повітряних цілей - від аеродинамічних до балістичних, включно з високошвидкісними.

Радар комплексу забезпечує одночасне виявлення та супровід значної кількості об'єктів, а перехоплювачі модифікації PAC-3 застосовуються для ураження цілей прямим наведенням, що є критично важливим для протиракетної оборони.

"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", - додають і оборонному відомстві.

Технічні можливості

Одна батарея Patriot може виявляти до сотні повітряних цілей і супроводжувати кілька з них одночасно. Автоматизовані режими роботи скорочують час реагування на загрози.

Комплекс здатен уражати цілі на висоті до 24 км і відстані до 160 км, що дозволяє прикривати великі території та забезпечувати надійний захист від російських атак.

За матеріалами: Цензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3532
  0,0346
 0,08
EUR
 1
 49,7947
  0,0618
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9470  0,05 0,12 42,5748  0,02 0,05
EUR 49,4170  0,03 0,05 50,1178  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2000  0,00 0,00 42,3000  0,00 0,00
EUR 49,5175  0,01 0,02 49,6220  0,01 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес