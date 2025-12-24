Фінансові новини
- |
- 24.12.25
- |
- 02:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: Експорт російського LNG до Китаю у листопаді зріс до рекордного рівня
13:53 23.12.2025 |
Постачання LNG з РФ до Китаю у листопаді зросли більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком - до 1,6 млн тонн
Експорт російського зрідженого природного газу (LNG) до Китаю у листопаді зріс до рекордного рівня. Про це повідомило Bloomberg.
Агентство зазначило, що це стало можливим через те, що покупці відкинули ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива.
Постачання зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком - до 1,6 млн тонн, свідчать митні дані, опубліковані минулими вихідними. Таким чином Росія обігнала Австралію та стала найбільшим постачальником газу до Китаю після Катару.
Агентство зазначило, що Росії довелося знизити ціни на свій LNG: він був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю та приблизно на 10% дешевшим за середній показник. Ціна становила $9,85 долара за мільйон британських теплових одиниць у листопаді, свідчать митні дані.
У серпні Китай почав імпортувати партії з підсанкційного заводу Arctic LNG 2. Водночас Китай не імпортував американський LNG з лютого, частково через торговельні конфлікти та слабкий попит.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У США заборонили імпорт іноземних дронів, зокрема DJI, через загрозу нацбезпеці
|Світове автовиробництво зросло на 4%
|Франція надасть Україні системи ППО SAMP/T NG у 2026 році
|Bloomberg: Експорт російського LNG до Китаю у листопаді зріс до рекордного рівня
|Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію
|Україна запустила два нові маршрути імпорту газу
Бізнес
|Хакери з Північної Кореї стали головним кошмаром власників криптовалют — у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд
|Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент
|Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього
|Google запускає нову модель Gemini 3 Flash, яка у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту