Bloomberg: Експорт російського LNG до Китаю у листопаді зріс до рекордного рівня

Постачання LNG з РФ до Китаю у листопаді зросли більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком - до 1,6 млн тонн

Експорт російського зрідженого природного газу (LNG) до Китаю у листопаді зріс до рекордного рівня. Про це повідомило Bloomberg.

Агентство зазначило, що це стало можливим через те, що покупці відкинули ризик західних санкцій, щоб отримати доступ до дешевшого палива.

Постачання зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім роком - до 1,6 млн тонн, свідчать митні дані, опубліковані минулими вихідними. Таким чином Росія обігнала Австралію та стала найбільшим постачальником газу до Китаю після Катару.

Агентство зазначило, що Росії довелося знизити ціни на свій LNG: він був найдешевшим серед 12 постачальників до Китаю та приблизно на 10% дешевшим за середній показник. Ціна становила $9,85 долара за мільйон британських теплових одиниць у листопаді, свідчать митні дані.

У серпні Китай почав імпортувати партії з підсанкційного заводу Arctic LNG 2. Водночас Китай не імпортував американський LNG з лютого, частково через торговельні конфлікти та слабкий попит.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1003
  0,0479
 0,11
EUR
 1
 49,6363
  0,1459
 0,29

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8181  0,13 0,30 42,3900  0,11 0,26
EUR 49,2225  0,03 0,05 49,9142  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,13 0,32 41,9300  0,12 0,27
EUR 49,3180  0,10 0,20 49,3555  0,09 0,19

