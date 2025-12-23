Російська нафта обвалилася до $34: санкції США вибивають знижки до дна

Ціна на еталонну російську нафту марки Urals обвалилася до близько $34 за барель, що стало одним із найяскравіших сигналів того, що санкції США проти Москви працюють.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У Балтійському морі Urals у п'ятницю торгувалася на рівні $34,82 за барель, тоді як у Чорному морі - ще нижче, $33,17, згідно з даними Argus Media.

Для порівняння, еталонна Dated Brent, орієнтир для світових цін, трималася поблизу $61, впавши набагато менше, ніж російська нафта від початку року.

Агентство пише, що низькі ціни обмежують доступ Кремля до "нафтодоларів", які фінансують близько чверті державних витрат.