Російська нафта обвалилася до $34: санкції США вибивають знижки до дна
08:35 23.12.2025
Ціна на еталонну російську нафту марки Urals обвалилася до близько $34 за барель, що стало одним із найяскравіших сигналів того, що санкції США проти Москви працюють.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
У Балтійському морі Urals у п'ятницю торгувалася на рівні $34,82 за барель, тоді як у Чорному морі - ще нижче, $33,17, згідно з даними Argus Media.
Для порівняння, еталонна Dated Brent, орієнтир для світових цін, трималася поблизу $61, впавши набагато менше, ніж російська нафта від початку року.
Агентство пише, що низькі ціни обмежують доступ Кремля до "нафтодоларів", які фінансують близько чверті державних витрат.
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.