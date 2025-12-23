Авторизация

Paramount пропонує нову пропозицію придбання Warner Bros. з особистою фінансовою гарантією від Ларрі Еллісона

Paramount Skydance оголосила про зміну умов своєї пропозиції щодо придбання Warner Bros. Discovery (WBD), додавши "безвідкличну" особисту фінансову гарантію від співзасновника Oracle і мільярдера Ларрі Еллісона. Про це пише TechCrunch з посиланням на прес-реліз Paramount.

Згідно з пресрелізом, Ларрі Еллісон, який також є батьком CEO Paramount Skydance Девіда Еллісона, погодився забезпечити $40,4 млрд власного капіталу для фінансування угоди та можливих претензій щодо збитків.

Цей крок став відповіддю на відмову ради директорів WBD, яка минулого тижня відхилила попередню пропозицію Paramount, віддавши перевагу домовленості з Netflix. Остання була оголошена 5 грудня й передбачала купівлю студії за схемою готівки та акцій із загальною вартістю $82,7 млрд, або $27,75 за акцію.

Через три дні після цього Paramount висунула альтернативну пропозицію - $30 за акцію, що відповідало $108,4 млрд. Однак рада WBD назвала її "ілюзорною", заявивши, що Paramount ввела акціонерів в оману щодо джерел фінансування. Тоді наголошувалося, що угода з Netflix має обов'язковий характер і не потребує додаткового залучення капіталу.

У новій заяві Paramount зазначила, що її оновлена пропозиція враховує зауваження ради WBD та підтверджує готовність компанії до придбання.

Гендиректор Paramount Skydance Девід Еллісон підкреслив, що їхня пропозиція $30 готівкою за кожну акцію залишається в силі та є вигіднішою для акціонерів WBD. Він додав, що угода сприятиме збільшенню виробництва контенту, розширенню кінотеатральних релізів і забезпечить ширший вибір для споживачів.

За словами Еллісона, Paramount очікує, що рада директорів WBD зробить необхідні кроки, аби забезпечити реалізацію цієї угоди.

На момент публікації, Warner Bros. Discovery поки не коментувала нову ініціативу Paramount.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9460  0,04 0,09 42,4984  0,02 0,05
EUR 49,2492  0,04 0,08 49,8832  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,17 0,40 42,0450  0,17 0,40
EUR 49,4180  0,06 0,11 49,4490  0,05 0,11

