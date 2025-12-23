Фінансові новини
Рішення Трампа щодо Гренландії: прем’єрка Данії очікує поваги, до МЗС викликають посла
16:25 22.12.2025 |
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен очікує поваги від Сполучених Штатів, а до данського МЗС викличуть посла США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про призначення свого спеціального посланця у Гренландії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє данський телеканал TV2.
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен опублікували спільну заяву у зв'язку з рішенням Дональда Трампа.
Вони заявили, що національні кордони та суверенітет держав ґрунтуються на міжнародному праві, й анексувати інші країни не можна.
"Гренландія належить гренландцям, і США не повинні захоплювати Гренландію. Ми очікуємо поваги до нашої спільної територіальної цілісності", - заявили Фредеріксен та Нільсен.
Фредеріксен у своєму Instagram окремо наголосила, що союзники у США ставлять Данію у "складну ситуацію", та повторила, що Копенгаген "очікує поваги до територіальної цілісності Королівства Данія".
Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що "обурений цим призначенням". Він викличе американського посла на зустріч до Міністерства закордонних справ, щоб "зробити чітку заяву та отримати пояснення".
"Я вже отримав багато запитів від колег з Європи, які висловлюють підтримку Данії", - повідомив також міністр закордонних справ Данії.
Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.
З моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".
І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.
Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.
