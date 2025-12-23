Фінансові новини
23.12.25
08:34
Китай запроваджує нові правила ціноутворення для інтернет-платформ
14:49 22.12.2025 |
Китай повідомив про введення нових регуляцій, які стосуються практик ціноутворення торгових інтернет-платформ. Документ про це оприлюднила Державна адміністрація кіберпростору КНР.
Згідно з новими правилами, торговці, що реалізують товари чи послуги на різних платформах, отримують право самостійно встановлювати ціни відповідно до чинного законодавства.
Регуляції набудуть чинності 10 квітня 2026 року та діятимуть протягом п'яти років. Їхня мета - обмежити ринкову владу великих інтернет-платформ, забезпечити прозорість у формуванні цін та захистити інтереси дрібних продавців, які використовують кілька майданчиків для доступу до споживачів.
Згідно з вимогами, оператори платформ не мають права встановлювати необґрунтовані обмеження для торговців. Забороняється підвищення комісійних зборів, штучне обмеження трафіку чи вилучення товарів і послуг з асортименту.
Також передбачено, що всі акційні та субсидійні програми повинні проводитися справедливо й неупереджено. Окремо наголошено на недопустимості поширення неправдивих або перебільшених заяв щодо розміру наданих знижок чи субсидій.
Таким чином, нові правила КНР спрямовані на стандартизацію цінових механізмів у сфері електронної комерції та створення більш рівних умов для учасників ринку.
Бізнес
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років