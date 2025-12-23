Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай запроваджує нові правила ціноутворення для інтернет-платформ

Китай повідомив про введення нових регуляцій, які стосуються практик ціноутворення торгових інтернет-платформ. Документ про це оприлюднила Державна адміністрація кіберпростору КНР.

Згідно з новими правилами, торговці, що реалізують товари чи послуги на різних платформах, отримують право самостійно встановлювати ціни відповідно до чинного законодавства.

Регуляції набудуть чинності 10 квітня 2026 року та діятимуть протягом п'яти років. Їхня мета - обмежити ринкову владу великих інтернет-платформ, забезпечити прозорість у формуванні цін та захистити інтереси дрібних продавців, які використовують кілька майданчиків для доступу до споживачів.

Згідно з вимогами, оператори платформ не мають права встановлювати необґрунтовані обмеження для торговців. Забороняється підвищення комісійних зборів, штучне обмеження трафіку чи вилучення товарів і послуг з асортименту.

Також передбачено, що всі акційні та субсидійні програми повинні проводитися справедливо й неупереджено. Окремо наголошено на недопустимості поширення неправдивих або перебільшених заяв щодо розміру наданих знижок чи субсидій.

Таким чином, нові правила КНР спрямовані на стандартизацію цінових механізмів у сфері електронної комерції та створення більш рівних умов для учасників ринку.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1482
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 49,4904
  0,0179
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9460  0,04 0,09 42,4984  0,02 0,05
EUR 49,2492  0,04 0,08 49,8832  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0150  0,17 0,40 42,0450  0,17 0,40
EUR 49,4180  0,06 0,11 49,4490  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес