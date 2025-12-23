Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 08:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада Євросоюзу підтримала запуск цифрового євро з гарантією "права на готівку"
10:05 22.12.2025 |
Рада Європейського Союзу узгодила переговорну позицію щодо запуску цифрового євро. Про це вона повідомила у п'ятницю на своєму сайті.
Згідно з ухваленим рішенням, цифровий євро доповнюватиме готівку й буде доступним для населення і бізнесу для платежів у будь-який час і в будь-якому місці, навіть без підключення до інтернету.
Очікується, що він забезпечуватиме високий рівень приватності платежів і переказів та функціонуватиме паралельно з національними й міжнародними приватними засобами оплати, такими як картки чи мобільні застосунки.
Цифровий євро матиме обмеження на суму зберігання, щоб уникнути використання його як засобу накопичення. Основні операції - відкриття й закриття рахунку, здійснення трансакцій, поповнення та зняття коштів з цифрового гаманця - будуть без комісій для користувачів.
Остаточне рішення щодо випуску цифрового євро прийматиме Європейський центральний банк. Він раніше вказував, що цифровий євро може запрацювати до 2029 року.
Паралельно Рада ЄС пропонує посилити статус готівки, заборонивши роздрібним торговцям і надавачам послуг відмовляти в оплаті готівкою. Виняток передбачено для онлайн-продажів та автоматизованих точок обслуговування.
- Україна також розглядає можливість запровадження е-гривні як доповнення до готівкової й безготівкової гривні.
- У вересні 2024 року в інтерв'ю LIGA.net голова НБУ Андрій Пишний розповідав, що НБУ проведе відкрите тестування з реальними користувачами й учасниками ринку для визначення доцільності широкомасштабного випуску е-гривні. Однак у будь-якому разі її використання буде добровільним.
- Через рік, у жовтні 2025-го, він сказав, що через війну запуск цифрової гривні буде відкладений.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Paramount пропонує нову пропозицію придбання Warner Bros. з особистою фінансовою гарантією від Ларрі Еллісона
|Бабіш: Долю чеської ініціативи для України вирішать у січні
|Рішення Трампа щодо Гренландії: прем’єрка Данії очікує поваги, до МЗС викликають посла
|Китай запроваджує нові правила ціноутворення для інтернет-платформ
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції для РФ
|ЗМІ: TikTok підписав угоду щодо продажу американського підрозділу інвесторам зі США
Бізнес
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років