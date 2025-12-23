Рада Європейського Союзу узгодила переговорну позицію щодо запуску цифрового євро. Про це вона повідомила у п'ятницю на своєму сайті.

Згідно з ухваленим рішенням, цифровий євро доповнюватиме готівку й буде доступним для населення і бізнесу для платежів у будь-який час і в будь-якому місці, навіть без підключення до інтернету.

Очікується, що він забезпечуватиме високий рівень приватності платежів і переказів та функціонуватиме паралельно з національними й міжнародними приватними засобами оплати, такими як картки чи мобільні застосунки.

Цифровий євро матиме обмеження на суму зберігання, щоб уникнути використання його як засобу накопичення. Основні операції - відкриття й закриття рахунку, здійснення трансакцій, поповнення та зняття коштів з цифрового гаманця - будуть без комісій для користувачів.

Остаточне рішення щодо випуску цифрового євро прийматиме Європейський центральний банк. Він раніше вказував, що цифровий євро може запрацювати до 2029 року.

Паралельно Рада ЄС пропонує посилити статус готівки, заборонивши роздрібним торговцям і надавачам послуг відмовляти в оплаті готівкою. Виняток передбачено для онлайн-продажів та автоматизованих точок обслуговування.