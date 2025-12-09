Країни Євросоюзу, які не хочуть приймати мігрантів, зможуть "відкупитися"

Рада Європейського Союзу досягла політичної угоди щодо створення міграційного "пулу солідарності", який стане ключовим елементом нової міграційної політики ЄС. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Механізм почне діяти з 12 червня 2026 року.

Він передбачає, що держави ЄС, які перебувають під міграційним тиском (у 2026 році - Греція, Іспанія, Італія та Кіпр), зможуть отримати допомогу від інших держав-членів.

Країни ЄС самостійно вирішуватимуть, який тип допомоги надати - чи то фізичне переселення мігрантів на свою територію, чи фінансовий внесок до спільного бюджету, чи інші форми підтримки. Можлива також комбінація різних заходів.

Базовий показник на 2026 рік становить 21 000 релокацій або 420 мільйонів євро фінансових внесків. Фактично одна релокація оцінюється приблизно у 20 000 євро.

Австрія, Болгарія, Естонія, Польща, Хорватія, Чехія отримали можливість зменшити свої внески через міграційний тиск попередніх років.

Після політичної угоди Рада ЄС має формально затвердити рішення до 31 грудня 2025 року.