Знижки на російську нафту для Китаю рекордно зросли через санкції, – Reuters

Російська нафта далекосхідної марки ESPO із завантаженням у грудні продається зі знижкою $5-6 за барель у китайських портах, порівняно з Brent.

Це найбільша знижка на цей сорт нафти для Китаю за всю історію спостережень, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Ще наприкінці жовтня знижка на російську нафту ESPO становила лише $0,5-1 за барель.

При цьому деякі вантажі ESPO Blend, що були завантажені в грудні, досі не знайшли покупців, повідомляють джерела агентства, називаючи таку ситуацію незвичною.

Знижки на російську нафту в Китаї зросли через падіння попиту після того, як державні нафтопереробні заводи призупинили закупівлі через західні санкції, а приватні гравці почали обережніше ставитися до джерел постачання сировини.

Як повідомлялося, за оцінками Bloomberg, імпорт російської нафти до Китаю морем у листопаді міг впасти втричі - до 500-800 тисяч барелів на добу.

Після запровадження санкцій США проти російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл" великі китайські державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі далекосхідного сорту російської нафти ESPO, на яку припадає основний імпорт з Росії.

Водночас деякі приватні нафтопереробні заводи, які зазвичай більш толерантні до ризику, також почали уникати російської нафти після того, як Євросоюз та Велика Британія внесли до чорного списку компанію Shandong Yulong Petrochemical Co., яка була основним покупцем російської нафти.

Через це російські компанії змушені збільшувати знижки, а ціни на нафту у російських портах падали до найнижчого рівня за понад 2,5 роки.