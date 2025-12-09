Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Російський завод постачає LNG до Китаю, попри санкції

Російський завод зрідженого природного газу (LNG) доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Про це повідомило Bloomberg.

Судно Valera завантажило партію із заводу "Портова", що належить Газпрому, на Балтійському морі в жовтні, і прибуло до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю 8 грудня, свідчать дані про судна, зібрані Bloomberg. Якщо Valera буде розвантажене, це буде 19 постачання LNG до Китаю з російського підсанкційного заводу з серпня.

Агентство наголосило, що до судна й заводу було застосовано санкції США, спрямовані на перешкоджання експорту російського LNG.

За даними Bloomberg, Китай протягом останніх кількох місяців усе частіше купував російський газ у підсанкційних компаній, посилюючи енергетичні зв'язки між двома країнами. Ще один підсанкційний російський завод Arctic LNG 2 у Сибіру почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.Загалом постачання російського LNG до Китаю, серед яких і постачання із заводів, що не перебувають під санкціями, з вересня до листопада зросли приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

