09.12.25
13:15
Bloomberg: Російський завод постачає LNG до Китаю, попри санкції
13:15 09.12.2025 |
Російський завод зрідженого природного газу (LNG) доставив свою першу партію до Китаю з моменту запровадження санкцій США у січні. Про це повідомило Bloomberg.
Судно Valera завантажило партію із заводу "Портова", що належить Газпрому, на Балтійському морі в жовтні, і прибуло до імпортного термінала Бейхай на півдні Китаю 8 грудня, свідчать дані про судна, зібрані Bloomberg. Якщо Valera буде розвантажене, це буде 19 постачання LNG до Китаю з російського підсанкційного заводу з серпня.
Агентство наголосило, що до судна й заводу було застосовано санкції США, спрямовані на перешкоджання експорту російського LNG.
За даними Bloomberg, Китай протягом останніх кількох місяців усе частіше купував російський газ у підсанкційних компаній, посилюючи енергетичні зв'язки між двома країнами. Ще один підсанкційний російський завод Arctic LNG 2 у Сибіру почав постачати паливо до Бейхая наприкінці серпня.Загалом постачання російського LNG до Китаю, серед яких і постачання із заводів, що не перебувають під санкціями, з вересня до листопада зросли приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
