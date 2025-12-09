Фінансові новини
Імпорт сирої нафти до Китаю у листопаді зріс майже на 5%
12:34 09.12.2025 |
Імпорт сирої нафти до Китаю зріс на 4,88% у листопаді порівняно з минулим роком, свідчать урядові дані. Щоденні обсяги імпорту досягли найвищого рівня з серпня 2023 року.
За даними Головного митного управління, найбільший у світі імпортер сирої нафти у листопаді ввіз 50,89 млн метричних тонн, що еквівалентно 12,38 млн барелів на добу (б/д). Це на 5,24% більше, ніж у жовтні.
З січня по листопад Китай імпортував 521,87 млн тонн сирої нафти, що на 3,2% більше, ніж за аналогічний період торік.
Водночас, за даними китайської консалтингової компанії Oilchem, рівень використання потужностей атмосферної та вакуумної дистиляції на державних НПЗ знизився з жовтня, що призвело до падіння внутрішнього виробництва рафінованої нафти на 5,72% - до 35,78 млн тонн.
«Внутрішній попит зазнав сезонного зниження, але санкції на постачання сирої нафти з Ірану й росії призвели до значного зниження цін на сировину, що збільшило маржу перероблення й спонукало більше НПЗ подавати заявки на отримання попередніх імпортних квот перед першою партією 2026 року», - сказала Емма Лі, провідний аналітик китайського ринку Vortexa.
За даними аналітичної компанії Kpler, обсяг морських постачань сирої нафти до Китаю у листопаді зріс порівняно з жовтнем. Зокрема постачання із Саудівської Аравії збільшилися на 345 тис. б/д - до п'ятимісячного максимуму 1,59 млн б/д, що зумовлено отриманням китайськими компаніями великих вантажів, завантажених у жовтні.
Обсяги постачань іранської нафти за цей самий період зросли на 233 тис. б/д - до 1,35 млн б/д, що є найвищим показником із серпня. «Частково це було пов'язано з високими обсягами експорту Ірану в попередні місяці, а частково з тим, що покупці очікували раннього розподілу листопадових квот на сиру нафту», - зазначив Муюй Сюй, старший аналітик Kpler.
Зі слів Сюя, постачання російської сирої нафти морем у листопаді скоротилися на 157 тис. б/д порівняно з жовтнем - до 1,19 млн б/д. Це пояснюється скороченням закупівель державними НПЗ і жорсткими квотами для незалежних заводів.
