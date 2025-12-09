Авторизация

FT: Франція схвалила ідею репараційного кредиту, але проти участі своїх банків у схемі

Французькі банки не хочуть долучатися до обговорень щодо використання заморожених російських активів


Франція підтримала пропозицію Єврокомісії щодо репараційної позики для України, але виступила проти участі в цій схемі французьких комерційних банків, які утримують близько 18 млрд євро російських державних активів, пише Financial Times.

"Французькі банки [...] не мають жодного бажання долучатися до обговорень", - сказав один зі співрозмовників видання у Парижі, знайомий із ситуацією щодо заморожених активів.


Франція відмовляється розкривати навіть назви банків, які тримають російські активи, посилаючись на банківську таємницю та ринково чутливу інформацію.

За словами джерел FT, основна частина зберігається, ймовірно, у BNP Paribas.

На відміну від бельгійського депозитарію Euroclear, комерційні банки зобов'язані виплачувати Росії відсотки за договорами, але, згідно з планом Єврокомісії, Євросоюз покриватиме будь-які проценти, які банки зобов'язані виплачувати російському Центробанку.

Крім Франції, ще близько 7 млрд євро російських коштів заморожено в комерційних банках Бельгії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

