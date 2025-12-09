Страхування суден у Чорному морі здорожчало втричі

Вартість страхування від воєнних ризиків для суден, які проходять через Чорне море ‒ ключову торговельну зону для зерна, нафти та інших вантажів, ‒ різко підвищилася після ударів українських спецпризначенців по інфраструктурі, включно з російським портом у новоросійську, повідомляє Financial Times.

Зі слів Маркуса Бейкера, керівника морського й вантажного напрямів у брокерській компанії Marsh, ставки страхування зросли з приблизно 0,25-0,3% вартості судна на початку листопада до 0,5-0,75% цього тижня, що означає підвищення до 250%. Страхові брокери з інших компаній також підтвердили, що ціни для їхніх клієнтів піднялися більш ніж на 200%.

Найбільше здорожчання зафіксовано в російських акваторіях Чорного моря, які межують з Україною, Грузією й Туреччиною. Зі слів брокерів, найбільше зросли ставки для танкерів і балкерів, пов'язаних із росією, зокрема тих, що перевозять зерно та інші насипні вантажі.

Україна останнім часом атакує судна так званого тіньового флоту російських танкерів, який москва використовує для обходу західних санкцій після широкого вторгнення 2022 року. Минулої п'ятниці українські безпілотники у Чорному морі пошкодили танкери «Кайрос» і «Вірат» біля берегів Туреччини у межах посиленої кампанії проти москви. Морська адміністрація Туреччини також повідомила про атаку на танкер «Мідволга-2», хоча Київ заявив, що «не має жодного стосунку до цього інциденту».

Ці удари відбуваються на тлі активних зусиль США, спрямованих на досягнення мирної угоди між росією й Україною. Атаки викликали занепокоєння серед судновласників: вони побоюються, що навіть судна, що займаються «законною торгівлею», можуть ставати мішенями.

Президент рф владімір путін назвав атаки України на «тіньовий» флот «піратством» і пригрозив «повністю відрізати Україну від моря».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що «жахливі» останні атаки на танкери російського «тіньового флоту» в Чорному морі становлять загрозу для безпеки всього регіону й свідчать про розширення війни в Україні.

Він підкреслив, що удари у виключній економічній зоні Туреччини підривають безпеку судноплавства та впливають на торговельні маршрути, додавши, що Туреччина, Румунія й Болгарія, які також мають вихід до Чорного моря, розглядають можливі кроки для посилення безпеки.

