Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Страхування суден у Чорному морі здорожчало втричі

Вартість страхування від воєнних ризиків для суден, які проходять через Чорне море ‒ ключову торговельну зону для зерна, нафти та інших вантажів, ‒ різко підвищилася після ударів українських спецпризначенців по інфраструктурі, включно з російським портом у новоросійську, повідомляє Financial Times.

Зі слів Маркуса Бейкера, керівника морського й вантажного напрямів у брокерській компанії Marsh, ставки страхування зросли з приблизно 0,25-0,3% вартості судна на початку листопада до 0,5-0,75% цього тижня, що означає підвищення до 250%. Страхові брокери з інших компаній також підтвердили, що ціни для їхніх клієнтів піднялися більш ніж на 200%.

Найбільше здорожчання зафіксовано в російських акваторіях Чорного моря, які межують з Україною, Грузією й Туреччиною. Зі слів брокерів, найбільше зросли ставки для танкерів і балкерів, пов'язаних із росією, зокрема тих, що перевозять зерно та інші насипні вантажі.

Україна останнім часом атакує судна так званого тіньового флоту російських танкерів, який москва використовує для обходу західних санкцій після широкого вторгнення 2022 року. Минулої п'ятниці українські безпілотники у Чорному морі пошкодили танкери «Кайрос» і «Вірат» біля берегів Туреччини у межах посиленої кампанії проти москви. Морська адміністрація Туреччини також повідомила про атаку на танкер «Мідволга-2», хоча Київ заявив, що «не має жодного стосунку до цього інциденту».

Ці удари відбуваються на тлі активних зусиль США, спрямованих на досягнення мирної угоди між росією й Україною. Атаки викликали занепокоєння серед судновласників: вони побоюються, що навіть судна, що займаються «законною торгівлею», можуть ставати мішенями.

Президент рф владімір путін назвав атаки України на «тіньовий» флот «піратством» і пригрозив «повністю відрізати Україну від моря».

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що «жахливі» останні атаки на танкери російського «тіньового флоту» в Чорному морі становлять загрозу для безпеки всього регіону й свідчать про розширення війни в Україні.

Він підкреслив, що удари у виключній економічній зоні Туреччини підривають безпеку судноплавства та впливають на торговельні маршрути, додавши, що Туреччина, Румунія й Болгарія, які також мають вихід до Чорного моря, розглядають можливі кроки для посилення безпеки.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,1138
 0,27
EUR
 1
 49,0935
  0,0693
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8546  0,10 0,24 42,4277  0,10 0,23
EUR 48,8819  0,14 0,28 49,4569  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2150  0,09 0,20 42,2450  0,09 0,20
EUR 49,1465  0,06 0,12 49,1645  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес