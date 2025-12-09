Авторизация

Казахстан вирішив качати нафту через Китай після атаки України на порт РФ

Казахстан планує вперше поставити 50 000 тонн нафти з одного з найбільших родовищ Кашаган безпосередньо до Китаю, після того, як український дрон пошкодив термінал Чорноморського порту Каспійського нафтопровідного консорціуму (CPC).

Про це повідомляє агентство Reuters.

CPC, який забезпечує 1% світових постачань нафти і включає акціонерів з Росії, Казахстану та США, змушений знизити експорт через пошкодження важливої частини своєї інфраструктури, яка була зруйнована внаслідок атаки.

На даний момент CPC використовує лише одну з трьох завантажувальних установок, оскільки одна була серйозно пошкоджена, а друга перебуває на плановому ремонті.

Нафта буде експортована з родовища Кашаган до Китаю через трубопровід Атасу-Алашанкоу. Видобуток нафти в Кашагані здійснюється консорціумом NCOC, до складу якого входять китайська CNPC та японська Inpex.

Очікується, що CNPC доставить близько 30 000 тонн нафти до Китаю через цей маршрут, а Inpex поставить близько 20 000 тонн, повідомили джерела.

Трубопровід Атасу-Алашанкоу проходить через Казахстан до регіону Сіньцзян у Китаї, але зазвичай транспортує нафту з інших родовищ Казахстану.

Зазвичай більшість нафти з Кашагану експортується через CPC до термінала в чорноморському порту Новоросійськ для подальшого транспортування.

"Інцидент на морському терміналі CPC не призвів до повної зупинки експорту... Міністерство разом з виробниками працює над перерозподілом обсягів та інтенсифікацією використання альтернативних маршрутів", - йдеться в письмовій відповіді.

Родовище Кашаган, яке знаходиться в північній частині Каспійського моря, є одним з найбільших нафтових та газових родовищ, виявлених за останні 40 років.

За матеріалами: Економічна правда
 

