58 мільярдів євро на боєприпаси: словацька компанія уклала рамкову угоду про постачання ЄС

Словацький виробник ZVS Holding уклав рамкову угоду із Міністерством оборони Словаччини щодо постачання боєприпасів великого та середнього калібрів. Зброю можуть купувати країни ЄС через програму SAFE, повідомила "Оборонці" пресслужба чеської оборонної групи Czechoslovak Group (CSG).

Угода передбачає постачання 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, 120-міліметрових танкових боєприпасів та 30-міліметрових боєприпасів для автоматичних гармат для Словаччини та країн ЄС, які доєднаються до проєкту. Сума угоди максимально може сягнути до 58 мільярдів євро протягом семи років.

Ініціативою планують забезпечити боєприпасами європейські країни, в яких є дефіцит зброї або немає власних виробничних потужностей. Чи піде якась частина боєприпасів на потреби Сил оборони України пресрелізі групи не уточнили.

"Угода стала частиною масштабного проєкту, згідно з яким Словаччина планує стати стратегічним постачальником боєприпасів для держав-членів ЄС. Закупівлі можуть фінансуватися через програму SAFE, у межах якої ЄС створив пільговий фінансовий механізм для зміцнення оборонних спроможностей країн-членів", - йдеться у заяві CSG.



Виробництво боєприпасів розташоване на території Європи, зокрема, у словацькому місті Дубниця-над-Вагом. Купувати боєприпаси в рамках угоди можна через європейську програму SAFE. У її межах держави-члени можуть отримувати пільгові кредити зі ставкою 1% і терміном погашення до 40 років для фінансування оборонних проєктів.

Раніше повідомлялося, що "Українська Бронетехніка" та чеська CSG запустили виробництво снарядів великого калібру в Україні. Також у листопаді Велика Британія заявила, що збудує нові заводи для виробництва вибухівки та снарядів.