Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія внесе Росію до європейського "чорного списку" за відмивання грошей, – Politico

Єврокомісія внесе Росію до європейського "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це повідомляє Politico із посиланням на двох європейських чиновників та підготовані Єврокомісією документи.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство Росії в цій організації після повномасштабного вторгнення в Україну, але не змогла внести її до свого "чорного списку" через позицію країн БРІКС.

ЄС зазвичай погоджувався з рішеннями FATF, але з цього року блок має власний орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), яке отримає повноваження складати власний "чорний список" з липня 2027 року.

E Європарламенті неодноразово закликали Єврокомісію зробити те, що FATF не змогла. Єврокомісія зобов'язалася завершити перегляд "чорного списку" до кінця 2025 року.

Згідно із проєктом рішення Єврокомісії, Росію додадуть до "чорного списку", натомість на початку наступного року з нього вилучать ОАЕ та Гібралтар.

Зазначається, що ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС. Внесення до РФ до "чорного списку" зобов'яже європейські фінансові установи посилити перевірку всіх транзакцій, пов'язаних із РФ.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1838
  0,0196
 0,05
EUR
 1
 49,2264
  0,0004
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес