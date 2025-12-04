Фінансові новини
04.12.25
- 19:04
- RSS
- мапа сайту
Єврокомісія внесе Росію до європейського "чорного списку" за відмивання грошей, – Politico
08:31 04.12.2025 |
Єврокомісія внесе Росію до європейського "чорного списку" країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомляє Politico із посиланням на двох європейських чиновників та підготовані Єврокомісією документи.
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство Росії в цій організації після повномасштабного вторгнення в Україну, але не змогла внести її до свого "чорного списку" через позицію країн БРІКС.
ЄС зазвичай погоджувався з рішеннями FATF, але з цього року блок має власний орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), яке отримає повноваження складати власний "чорний список" з липня 2027 року.
E Європарламенті неодноразово закликали Єврокомісію зробити те, що FATF не змогла. Єврокомісія зобов'язалася завершити перегляд "чорного списку" до кінця 2025 року.
Згідно із проєктом рішення Єврокомісії, Росію додадуть до "чорного списку", натомість на початку наступного року з нього вилучать ОАЕ та Гібралтар.
Зазначається, що ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС. Внесення до РФ до "чорного списку" зобов'яже європейські фінансові установи посилити перевірку всіх транзакцій, пов'язаних із РФ.
