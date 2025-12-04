Фінансові новини
- |
- 04.12.25
- |
- 04:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія пояснила, чому репараційний кредит – це не конфіскація російських активів
18:19 03.12.2025 |
Запропонований Європейською комісією механізм репараційного кредиту виходить з того, що російські активи - це право вимоги до Euroclear та інших фінансових установ, яке виникло внаслідок інвестицій валютних резервів, тоді як на грошові залишки, що накопичилися на балансах цих фінансових установ через заборону на трансакції з центральним банком РФ, не поширюється суверенний імунітет. Про це повідомляється в регламенті про репараційний кредит, який опублікували на сайті ЄК у середу.
"Репараційна позика не обмежує вимоги центрального банку Росії. Цей актив не зазнає жодного впливу від заходів, передбачених цією пропозицією. Грошові залишки, що накопичуються на балансах фінансових установ унаслідок заморожування, не належать центральному банку Росії і не є суверенними активами", - йдеться в пропозиції.
Саме ці накопичені грошові залишки Євросоюз планує позичити у фінансових установ для надання Україні кредиту.
Замість готівки фінансові установи отримають борговий інструмент союзу, тобто актив просто змінить форму на їхніх балансах.
Щоб гарантувати, що фінансові установи зможуть виконати свої зобов'язання перед центробанком РФ, якщо санкції буде знято, пропонується запровадити трирівневу систему захисту: гарантії держав-членів, механізм ліквідності Євросоюзу, боргові цінні папери Євросоюзу.
На думку Єврокомісії, це робить неможливим сценарій, за якого фінансовим установам не буде відшкодовано кошти.
У пропозиції Єврокомісії наголошується, що ці "надзвичайні і неочікувані" грошові залишки будуть використані з єдиною метою - для допомоги Україні. Єврокомісія вважає, що це обмежена та пропорційна відповідь на російську агресію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
|Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
|Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання. Що змінилося?
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
|Єврокомісія пояснила, чому репараційний кредит – це не конфіскація російських активів
|Єврокомісар Домбровскіс: репараційна позика не завдає шкоди Центробанку РФ та пропонує сильні захисні механізми країнам ЄС
Європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс говорить, що пропозиції Єврокомісії щодо репараційної позики Україні з основою іммобілізованих російських активів не завдають шкоди претензіям Центрального банку РФ, яка зберігає їх на території ЄС, та запроваджує сильні механізми захисту від потенційних претензій.
|ЄС надасть Україні 90 млрд євро, щоб покрити дві третини фінпотреб у 2026 та 2027 роках
|Британія виділяє ще £10 млн на відновлення енергетики України
|Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто