ЄС вирішив прискорити відмову від російського газу: це станеться восени 2027 року

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент вночі 3 грудня фіналізували домовленості щодо поступової заборони імпорту російського газу та підготовки до заборони російської нафти. Про це повідомляється на їхніх сайтах.

Попередня пропозиція Ради ЄС передбачала заборону на імпорт російського газу з 1 січня 2026 року з перехідним періодом у два роки: короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, мали бути дозволені до 17 червня 2026 року, довгострокові - до 1 січня 2028 року.

У підсумку сторони зійшлися на такому компромісі: короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, будуть дозволені до 25 квітня 2026 року для зрідженого природного газу (LNG) і до 17 червня 2026 року для трубопровідного газу; довгострокові LNG-контракти будуть чинними не довше ніж до 1 січня 2027 року, а для трубопроводів заборона набере чинності з осені 2027 року (з 30 вересня, за умови виконання цілей щодо заповнення газосховищ, але не пізніше 1 листопада).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

