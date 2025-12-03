Фінансові новини
- |
- 03.12.25
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС вирішив прискорити відмову від російського газу: це станеться восени 2027 року
11:52 03.12.2025 |
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент вночі 3 грудня фіналізували домовленості щодо поступової заборони імпорту російського газу та підготовки до заборони російської нафти. Про це повідомляється на їхніх сайтах.
Попередня пропозиція Ради ЄС передбачала заборону на імпорт російського газу з 1 січня 2026 року з перехідним періодом у два роки: короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, мали бути дозволені до 17 червня 2026 року, довгострокові - до 1 січня 2028 року.
У підсумку сторони зійшлися на такому компромісі: короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, будуть дозволені до 25 квітня 2026 року для зрідженого природного газу (LNG) і до 17 червня 2026 року для трубопровідного газу; довгострокові LNG-контракти будуть чинними не довше ніж до 1 січня 2027 року, а для трубопроводів заборона набере чинності з осені 2027 року (з 30 вересня, за умови виконання цілей щодо заповнення газосховищ, але не пізніше 1 листопада).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення
|Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів
|Аудитори Єврокомісії закликали Україну посилити прозорість використання коштів від ЄС
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|У парламенті Швейцарії зробили ще один крок до послаблення експорту зброї
|ЄС вирішив прискорити відмову від російського газу: це станеться восени 2027 року
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто