03.12.25
15:06
Британія відклала рішення щодо будівництва китайського "суперпосольства" в Лондоні
11:29 03.12.2025 |
Уряд Великої Британії відклав до січня рішення про затвердження будівництва китайського "суперпосольства" в Лондоні.
Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".
У листі інспекції з планування заявили, що рішення щодо цього суперечливого плану буде ухвалене 20 січня, а не 10 грудня.
Міністр житлового будівництва Стів Рід заявив, що йому потрібно більше часу для розгляду нових пропозицій від Міністерства закордонних справ та Міністерства внутрішніх справ.
У листі, надісланому міністрам та "зацікавленим сторонам", включно із Міжпарламентським альянсом з питань Китаю (IPAC), який застеріг від затвердження будівництва посольства, йдеться, що уряд має намір "ухвалити рішення якомога швидше" до 20 січня.
14 жовтня писали, що британський уряд очікує отримати повний доступ до планів Китаю щодо будівництва величезного нового посольства в Лондоні перед тим, як ухвалити рішення щодо затвердження проєкту.
Варто зауважити, що це сталося через день після того, як британська внутрішня розвідувальна служба MI5 опублікувала попередження для членів парламенту про те, що вони є мішенню для шпигунів з Китаю, Росії та Ірану, які намагаються підірвати демократію в країні.
