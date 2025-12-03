Фінансові новини
- |
- 03.12.25
- |
- 15:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: NASA виключило російського сантехніка-астронавта з місії Crew-12 через крадіжку секретних даних SpaceX
10:56 03.12.2025 |
Російський астронавт Олег Артем'єв був виключений зі складу місії NASA Crew-12 за кілька місяців до старту на МКС. За повідомленнями ЗМІ, через спроби викрасти інформацію з секретної документації корабля SpaceX.
Першими про це написали російське видання The Insider та українська Новинарня, з посиланням на аналітика ракетних пусків Георгія Тришкіна. Артем'єв нібито порушив правила ITAR, що регулюють доступ до чутливих технологій: фотографував секретну документацію і двигуни корабля SpaceX під час підготовки до місії, зберігав на смартфоні й зрештою виніс зібрані матеріали за межі об'єкта.
Офіційно NASA не називало причин, однак зняття астронавта за 2,5 місяці до старту місії вже є непрямим, але показовим сигналом про серйозність порушення. В роскосмосі тим часом пояснили заміну "переходом Артем'єва на нову роботу".
54-річний Артем'єв має за плечима три космічні польоти й провів на орбіті загалом 560 діб. З 2019 року він обіймає посаду депутата московської міської думи від партії "єдіная росія". Український канал про космос Alpha Centauri зазначає, що астронавт відповідав на станції за обслуговування туалетів, надалі в місії його замінить інший росіянин Андрій Федяєв.
Запуск місії Crew-12 на борту космічного корабля Crew Dragon запланований на 15 лютого 2026 року. Вона доставить до чотирьох членів екіпажу на Міжнародну космічну станцію в рамках програми комерційних запусків NASA та угоди про обмін крісел з роскосмосом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення
|Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів
|Аудитори Єврокомісії закликали Україну посилити прозорість використання коштів від ЄС
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|У парламенті Швейцарії зробили ще один крок до послаблення експорту зброї
|ЄС вирішив прискорити відмову від російського газу: це станеться восени 2027 року
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто