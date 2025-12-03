ЗМІ: NASA виключило російського сантехніка-астронавта з місії Crew-12 через крадіжку секретних даних SpaceX

Російський астронавт Олег Артем'єв був виключений зі складу місії NASA Crew-12 за кілька місяців до старту на МКС. За повідомленнями ЗМІ, через спроби викрасти інформацію з секретної документації корабля SpaceX.

Першими про це написали російське видання The Insider та українська Новинарня, з посиланням на аналітика ракетних пусків Георгія Тришкіна. Артем'єв нібито порушив правила ITAR, що регулюють доступ до чутливих технологій: фотографував секретну документацію і двигуни корабля SpaceX під час підготовки до місії, зберігав на смартфоні й зрештою виніс зібрані матеріали за межі об'єкта.

Офіційно NASA не називало причин, однак зняття астронавта за 2,5 місяці до старту місії вже є непрямим, але показовим сигналом про серйозність порушення. В роскосмосі тим часом пояснили заміну "переходом Артем'єва на нову роботу".

54-річний Артем'єв має за плечима три космічні польоти й провів на орбіті загалом 560 діб. З 2019 року він обіймає посаду депутата московської міської думи від партії "єдіная росія". Український канал про космос Alpha Centauri зазначає, що астронавт відповідав на станції за обслуговування туалетів, надалі в місії його замінить інший росіянин Андрій Федяєв.

Запуск місії Crew-12 на борту космічного корабля Crew Dragon запланований на 15 лютого 2026 року. Вона доставить до чотирьох членів екіпажу на Міжнародну космічну станцію в рамках програми комерційних запусків NASA та угоди про обмін крісел з роскосмосом.