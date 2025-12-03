Власник пошкодженого вибухом танкера заявив про припинення всіх операцій із Росією

Besiktas Shipping, турецька компанія, що володіє танкером, пошкодженим поблизу узбережжя Сенегалу минулого тижня після того, як він постраждав від вибухів, заявила, що припиняє всі судноплавні операції, пов'язані з РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Судно, Mersin, було на якорі поблизу Дакару, коли 27 листопада сталося чотири вибухи, через що у відсік двигуна потрапила морська вода. Причина вибухів залишалася невідомою.

В заяві Besiktas Shipping зазначено, що компанія негайно припиняє всі операції з Росією і більше не здійснюватиме жодних перевезень, пов'язаних з Росією.

"Протягом усіх наших операцій ми суворо дотримувалися всіх міжнародних санкційних режимів, повністю виконуючи механізм обмеження цін G7/ЄС та всі відповідні торгові обмеження", - йдеться в заяві.

"Однак ситуація безпеки в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми прийшли до висновку, що ризики для наших суден і екіпажу стали неприпустимими", - додали вони.

"Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції."

Вибухи сталися за день до того, як українські морські дрони вразили два санкціоновані танкери в Чорному морі, поблизу узбережжя Туреччини, коли вони прямували до російського порту для завантаження нафти, повідомив український чиновник у суботу.

Інший російський танкер, що перевозив соняшникову олію, повідомив про атаку дрону біля узбережжя Туреччини у вівторок.

Україна заперечила свою причетність до останнього нападу, але турецький чиновник зазначив, що "необхідні повідомлення" були передані всім відповідним сторонам, включаючи українську владу.