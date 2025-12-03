Фінансові новини
- 03.12.25
- 15:06
- RSS
Власник пошкодженого вибухом танкера заявив про припинення всіх операцій із Росією
10:39 03.12.2025
Besiktas Shipping, турецька компанія, що володіє танкером, пошкодженим поблизу узбережжя Сенегалу минулого тижня після того, як він постраждав від вибухів, заявила, що припиняє всі судноплавні операції, пов'язані з РФ.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Судно, Mersin, було на якорі поблизу Дакару, коли 27 листопада сталося чотири вибухи, через що у відсік двигуна потрапила морська вода. Причина вибухів залишалася невідомою.
В заяві Besiktas Shipping зазначено, що компанія негайно припиняє всі операції з Росією і більше не здійснюватиме жодних перевезень, пов'язаних з Росією.
"Протягом усіх наших операцій ми суворо дотримувалися всіх міжнародних санкційних режимів, повністю виконуючи механізм обмеження цін G7/ЄС та всі відповідні торгові обмеження", - йдеться в заяві.
"Однак ситуація безпеки в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми прийшли до висновку, що ризики для наших суден і екіпажу стали неприпустимими", - додали вони.
"Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції."
Вибухи сталися за день до того, як українські морські дрони вразили два санкціоновані танкери в Чорному морі, поблизу узбережжя Туреччини, коли вони прямували до російського порту для завантаження нафти, повідомив український чиновник у суботу.
Інший російський танкер, що перевозив соняшникову олію, повідомив про атаку дрону біля узбережжя Туреччини у вівторок.
Україна заперечила свою причетність до останнього нападу, але турецький чиновник зазначив, що "необхідні повідомлення" були передані всім відповідним сторонам, включаючи українську владу.
