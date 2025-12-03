Авторизация

У Китаї вводять податок на презервативи для стимулювання народжуваності, ‒ Bloomberg

Китай вперше за три десятиліття запроваджує ПДВ на протизаплідні засоби, включно з презервативами. Цей крок впроваджується у рамках спроби зупинити падіння народжуваності, яке загрожує уповільненням економічного зростання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оновленим Законом про податок на додану вартість, споживачі тепер сплачуватимуть 13% ПДВ на товари, які з 1993 року були звільнені від цього податку, коли Китай запровадив політику однієї дитини та активно заохочував контроль народжуваності.

Водночас перегляд закону створює нові стимули для майбутніх батьків ‒ звільняються від ПДВ послуги з догляду за дітьми (від ясел до дитсадків), установи для людей похилого віку, послуги для осіб з інвалідністю та шлюбні послуги. Зміни набудуть чинності з січня.

Ці заходи відображають ширший поворот у політиці: Китай, що швидко старіє, переходить від обмеження народжуваності до стимулювання народження більшої кількості дітей. Населення скорочується вже три роки поспіль, а у 2024 році народилося лише 9,54 мільйона дітей ‒ майже вдвічі менше, ніж 18,8 мільйона десять років тому, після скасування політики однієї дитини. Джерело: https://censor.net/n3588183
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: Китай
 

Бізнес