Фінансові новини
- |
- 03.12.25
- |
- 15:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС знайшов рішення, аби схилити Бельгію до підтримки "репараційної позики" Україні
10:11 03.12.2025 |
Європейська комісія терміново розробляє юридичне рішення, покликане розвіяти побоювання Бельгії щодо використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Бельгія побоюється, що механізм санкцій, на підставі яких 140 мільярдів євро російських активів наразі заморожені на території ЄС, може бути в якийсь момент не продовжений - наприклад шляхом вето Угорщини або Словаччини.
У такому разі Бельгія, на території якої перебуває більшість заморожених російських активів, буде змушена негайно повернути ці кошти Росії - включно з тими, що були використані для позики Україні.
Аби усунути цей ризик, Єврокомісія хоче скористатися положенням статті 122 Договору про ЄС, яке дозволяє урядам ухвалювати рішення "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації".
Єврокомісія хоче інтерпретувати це так, що для рішення про замороження санкцій достатньо буде кваліфікованої більшості, а не одностайного рішення, що позбавить Угорщину потенційного права вето.
Один з дипломатів ЄС, який спілкувався з Politico, сказав, що ця стратегія є способом "забезпечити підтримку Бельгії".
За даними Politico, європейські юристи також вважають, що стаття 122 Договору про ЄС може використовуватись і для зміни терміну продовження санкцій із шести місяців до трьох років.
Остаточна юридична пропозиція має бути представлена в середу, сказали співрозмовники Politico.
Як відомо, Бельгія вважає, що лобійована Європейською комісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.
Раніше ЗМІ повідомили, що європейські країни розробляють "план Б" на випадок, якщо вони не зможуть домовитися про використання заморожених активів Росії для надання репараційної позики Україні, щоб країна не залишилась без фінансування на початку 2026 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|Уряд дозволив компенсувати "Укрзалізниці" програму безкоштовних перевезень "3000" лібералізацію ціноутворення
|Швеція виділяє Україні зимовий пакет допомоги на 100 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Бельгія виступає проти репараційного кредиту Україні з основою росактивів
|Аудитори Єврокомісії закликали Україну посилити прозорість використання коштів від ЄС
|Норвегія дає ще пів мільярда на американську зброю для ЗСУ
|Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС
|У парламенті Швейцарії зробили ще один крок до послаблення експорту зброї
|ЄС вирішив прискорити відмову від російського газу: це станеться восени 2027 року
Бізнес
|Amazon і Google створили сервіс, що допоможе уникати інтернет-збоїв
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Надходження від оплати за паркування цьогоріч зросли майже на 24%
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто