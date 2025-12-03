У США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн — вистачить на кілька десятиліть виробництва акумуляторів

Під стародавнім вулканічним кратером на кордоні Невади та Орегону знаходиться до 40 млн метричних тонн літію. За останніми даними, це найбільше світове родовище.

Вчені вважають, що ця місцевість здатна істотно впливати на світовий ринок акумуляторів протягом десятиліть. Нове дослідження стверджує, що кальдера Макдермітта може містити від 20 до 40 млн метричних тонн літію. Середня ціна на карбонат літію у США наразі становить близько $37 000 доларів за тонну, отже йдеться про $1,5 трлн.

Родовище розташоване всередині кальдери, великого вулканічного кратера, що утворився внаслідок обвалення магматичної камери. Цей басейн має розміри приблизно на 45 на 35 км. Його вивчення очолив Ph. D. Томас Р. Бенсон від імені Lithium Americas Corporation (LAC). Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, зосереджене на розкритті механізму утворення багатих на літій мінералів у вулканічних ландшафтах.

Кілька мільйонів років тому супервулкан утворив великий кратер після того, як його магматична камера обвалилася внаслідок сильного виверження. Згодом товсті шари гарячого попелу охолонули на дні кальдери, і утворилося озеро, яке збирало вулканічний попіл та відкладення. Однак вулканічна активність продовжувалася, і багата на мінерали гідротермальна вода переносилася до озера.

Мільйони років потому, коли озеро зникло, утворилися різноманітні речовини з високою концентрацією літію. Серед них є багаті на калій та літій глинисті смуги товщиною 30 м. Значна кількість високоякісної глини, що містить літій, також знаходиться достатньо близько до поверхні, що дозволяє вести відкритий видобуток.

До цього відкриття США мали велике родовище літію у шахтах Сільвер-Пік у Неваді. Минулого року були знайдені значні поклади літію у південному Арканзасі - від 5,1 до 19 млн тонн. Аналітики очікують, що світовий попит на літій зросте у 8 разів до 2040 року, порівняно з виробництвом у 2022 році. Щойно розвідані запаси без перебільшення стратегічні на світовому рівні. Хоча літієві акумулятори можуть стати менш актуальними, з огляду на розвиток натрій-іонних та інших типів, на ринок також впливає наявність родовищ копалин в тому чи іншому місці.



