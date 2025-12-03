В уряді Нідерландів заявили про плани закрити центри для українських біженців у 2027 році

Міністерка житлового господарства Мона Кейзер планує "якнайшвидше" закрити житлові об'єкти, створені для українських біженців, після закінчення терміну дії тимчасового захисту ЄС у 2027 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Dutch News.

Згідно з планами уряду, 135 000 українців, які проживають у Нідерландах, отримають трирічні дозволи на проживання з березня 2027 року, але вони також будуть відповідальні за своє житло та медичне обслуговування.

Критики зазначають, що плани, викладені в листі до парламенту минулого тижня, є недостатньо опрацьованими і не враховують поточний дефіцит житла.

"Мабуть, Кейзер має чарівне слово, яке дозволить усім цим людям раптово знайти житло на відкритому ринку", - сказав Барт Діккешей з Heroyam, агентства, яке допомагає українцям оселитися в Нідерландах, в інтерв'ю Telegraaf. "Якщо ні, то цей лист - лише порожні слова", - додав він.

Близько трьох чвертей українців у Нідерландах проживають у спеціальних житлових приміщеннях, створених урядом за останні три роки. Кейзер заявила, що "урядове житло має бути ліквідоване якомога швидше", а фінансування муніципалітетів припинене.

Однак місцеві органи влади заявляють, що втрата фінансування спричинить проблеми.

Хоча дві третини українців працюють і минулого року внесли 3,5 млрд євро в економіку, "значна частина" з них матиме право на соціальну допомогу, визнала Кейзер.

В уряді Нідерландів раніше казали, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.