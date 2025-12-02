Фінансові новини
02.12.25
14:55
ЗМІ: країни ЄС проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні
13:31 02.12.2025 |
Європейські уряди звинувачують Бельгію в надмірних вимогах щодо гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов щодо використання для позики Україні 140 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico з посиланням на дипломатів.
Європейська комісія ось-ось оприлюднить правову базу для надання позики, намагаючись встигнути до квітня, щоб військовий бюджет України не вичерпався. Лідери ЄС висловлять свою думку під час зустрічі в середині грудня.
Так звана репараційна позика є надзвичайно суперечливою для уряду Бельгії, оскільки вона передбачає використання грошової вартості заморожених російських державних активів на бельгійській території для фінансування України.
Побоюючись російських репресій, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер наполягає, щоб уряди країн ЄС надали Бельгії фінансові гарантії, що перевищують 140 млрд євро і можуть бути виплачені протягом декількох днів. Він також хоче, щоб термін дії цих гарантій перевищував термін дії санкцій ЄС проти Росії.
Хоча європейські уряди готові гарантувати заздалегідь узгоджену суму, вони не хочуть підписувати те, що вони називають "відкритим чеком". Четверо дипломатів ЄС повідомили Politico, що не можуть прийняти прохання Де Вевера, оскільки це поставило б фінансову стабільність їхніх країн у залежність від рішення суду, що потенційно може призвести до необхідності виплати мільярдів євро через кілька років після закінчення війни в Україні.
"Якщо [гарантії] є нескінченними і без обмежень, то в що ми вплутуємося?" - сказав дипломат ЄС, якому, як і іншим цитованим у статті, було надано анонімність, щоб він міг вільно висловлюватися. Питання про те, наскільки всеосяжними мають бути національні гарантії, стає одним з найскладніших у переговорах.
"Для багатьох держав-членів політично складно надати цей відкритий чек", - сказав другий дипломат ЄС. Однак вони застерегли, що ці запобіжні заходи навряд чи коли-небудь будуть використані, оскільки схема ЄС є юридично безпечною.
Щоб забезпечити політичну підтримку, Єврокомісія показала деяким послам ЄС частини своєї правової пропозиції, але конкретна сума гарантій була залишена порожньою.
Якщо прогрес не буде досягнутий, найімовірнішою альтернативою є випуск додаткових боргових зобов'язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України. Але ця ідея не є популярною серед більшості урядів ЄС, оскільки передбачає використання грошей платників податків.
Незважаючи на опір Бельгії, уряд Німеччини розраховує на те, що ЄС зможе використати заморожені російські державні активи для фінансування кредиту Україні в розмірі 140 млрд євро.
Бельгія вважає, що лобійована Європейською комісією схема надання Україні "репараційних позик" з використанням заморожених активів Росії початково є неправильною і не враховує вже озвучені раніше застереження бельгійської влади.
