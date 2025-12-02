Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE
13:17 02.12.2025 |
Канада офіційно завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe (SAFE), ставши першою неєвропейською країною з преференційним доступом до цього інструменту Європейського Союзу, спрямованого на прискорене посилення оборонних спроможностей, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні у соціальній мережі Х.
"У небезпечному та розділеному світі Канада й Європа піднімають наші оборонні партнерства на новий рівень, щоб швидко закуповувати нове обладнання й технології, прискорити досягнення цілей НАТО та створити величезні можливості для наших оборонних виробників. Участь Канади в SAFE дозволить заповнити ключові прогалини у спроможностях, розширити ринки для канадських постачальників і залучити європейські оборонні інвестиції до Канади", - зазначив Карні.
SAFE передбачає до 244 млрд доларів США у вигляді кредитів державам-членам ЄС на підтримку масштабних оборонних проєктів, включно з закупівлею боєприпасів, ракет, дронів, артилерійських систем та стрілецької зброї. Програма дозволить Канаді отримати доступ до європейського ринку оборонних технологій і залучити нових постачальників для потреб Збройних сил країни.
"У міру зміцнення оборонного потенціалу країн ЄС через SAFE участь Канади забезпечить нашій оборонній промисловості розширений доступ до європейського ринку, залучить нових надійних постачальників для Збройних сил Канади та сприятиме масштабним приватним інвестиціям у Канаду - створюючи високооплачувані робочі місця, розвиваючи канадські галузі та посилюючи трансатлантичну оборонну готовність. Завдяки цій угоді Канада стане єдиною країною за межами Європи з преференційним доступом", - зазначено у релізі, оприлюдненому на офіційному вебпорталі премʼєр-міністра Канади.
Участь Канади у SAFE забезпечуватиме новостворене Агентство оборонних інвестицій, яке централізуватиме розгляд проєктів, зменшуватиме бюрократію та зміцнюватиме промисловий потенціал. Канадський уряд планує швидку ратифікацію двосторонньої угоди для офіційного старту програми у найближчі тижні.
Раніше цього року Канада підписала Партнерство у сфері безпеки й оборони з ЄС та розпочала переговори щодо участі у SAFE у межах плану ЄС Readiness 2030, який передбачає мобілізацію до 1,3 трлн доларів США для зміцнення оборонних спроможностей Європи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
ТОП-НОВИНИ
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери
|ЄЦБ відмовився підстрахувати репараційний кредит Україні: порушує його мандат
|ЗМІ: країни ЄС проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні
|Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE
Канада офіційно завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe (SAFE), ставши першою неєвропейською країною з преференційним доступом до цього інструменту Європейського Союзу, спрямованого на прискорене посилення оборонних спроможностей, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні у соціальній мережі Х.
|Армія Ізраїлю отримає лазерні перехоплювачі «Залізний промінь» до кінця року
|Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні
Бізнес
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат