Україна вперше увійшла до глобального рейтингу виробників зброї
11:15 02.12.2025 |
АТ "Українська оборонна компанія" вперше увійшла до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї, повідомив гендиректор АТ "УОП" Герман Сметанін.
"Україна вперше посіла власне місце в глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї. SIPRI опублікував свіжий рейтинг 100 найбільших виробників озброєнь у світі. Вперше в історії до списку увійшла українська компанія - Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", йдеться у повідомленні Сметаніна у телеграм-каналі у понеділок.
Він повідомив, що компанія зайняла 52 місце в загальному рейтингу зі 100; місце компанії за темпами росту - 6; доходи у 2024 році: $3,0 млрд; зростання в порівнянні з 2023-ім роком +41%.
"Загалом 100 найбільших компаній світу у 2024-му отримали $679 млрд від продажу озброєнь. Зростання забезпечили передусім США та Європа. Єдина регіональна група з падінням - Азія, здебільшого через скорочення доходів від озброєнь в Китаї", - зазначив Сметанін.
Лідери рейтингу: 1. Lockheed Martin (США) - $64,6 млрд (+3,2%); 2. RTX Corporation (США) - $43,6 млрд (+4,1%) 3. Northrop Grumman (США) - $37,8 млрд (+3,3%) 4. BAE Systems (Велика Британія) - $33,7 млрд (+6,9%) 5. General Dynamics (США) - $33,6 млрд (+8,1%)
За словами Сметаніна, "Укроборонпром" або підприємства, що входять до групи, мають активні партнерства майже з кожною з цих компаній.
Європейські виробники зброї зросли в середньому на 13% : Рейнметалл (Німеччина): +47%; BAE Systems (Велика Британія): +6,9%; Czechoslovak Group (Чехія): рекорд +193% (половина доходів - виробництво для України); Diehl (Німеччина): +53%.
"На цьому тлі +41% України - це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах", - зазначив Сметанін.
Щодо темпів зростання - АТ "УОП" опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту: 1 Czechoslovak Group (Чехія) - +193%; 2 SpaceX (США) - +103%; 3 Mitsubishi Electric (Японія) - +87%; 4. Diehl (Німеччина) - +53%; 5. Rheinmetall - (Німеччина) - +47%; 6. АТ "УОП" (Україна) - +41%.
"Доходи двох російських компаній, що потрапили до рейтингу, зросли на 23% у 2024 році. Звіт фіксує високі обсяги виробництва боєприпасів, артилерії, бронетехніки й ракет, попри санкції та дефіцит імпортних компонентів", - зазначив Сметанін.
"2024 став рекордним для світової оборонної промисловості - доходи ста найбільших компаній сягнули $679 млрд, що є рекордно високим показником за весь час спостережень SIPRI. Зростання пояснюється підвищеним попитом у різних регіонах світу, а для частини європейських компаній додатковим чинником стала війна РФ проти України", - резюмував він.
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери
|ЄЦБ відмовився підстрахувати репараційний кредит Україні: порушує його мандат
|ЗМІ: країни ЄС проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні
|Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE
Канада офіційно завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe (SAFE), ставши першою неєвропейською країною з преференційним доступом до цього інструменту Європейського Союзу, спрямованого на прискорене посилення оборонних спроможностей, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні у соціальній мережі Х.
|Армія Ізраїлю отримає лазерні перехоплювачі «Залізний промінь» до кінця року
|Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні
Бізнес
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат