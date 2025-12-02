Фінансові новини
- |
- 02.12.25
- |
- 14:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
NYT: Девід Сакс використовував посаду «криптоцаря» для просування особистих інтересів
08:05 02.12.2025 |
Новий звіт The New York Times стверджує, що вплив радника адміністрації Трампа - «криптоцаря» Девіда Сакса - на політику у сфері ШІ та криптовалют використовується в особистих інтересах. За даними видання, його участь у розробці стратегії нібито може бути корисною для компаній, у які він інвестував.
Сакс відповів у публікації в соцмережі X (раніше Twitter), назвавши висновки NYT необґрунтованими. Він стверджує, що заяви ЗМІ було «детально спростовано» під час підготовки матеріалу.
NYT повідомила, що з 708 інвестицій Сакса 449 пов'язані з розробкою ШІ, і такі компанії можуть виграти від політичних рішень. Видання також стверджує, нібито в документах із питань етики не розкривають залишкової вартості його активів у проєктах і криптовалюті, а також не вказано термінів їхнього продажу.
Сакс раніше отримав дозвіл Білого дому продати частину часток. Однак, за даними NYT, деталі угод не були публічно уточнені.
Критики вже порушували питання можливого конфлікту інтересів. Наприклад, сенаторка Елізабет Воррен заявляла, що Сакс одночасно управляє інвестиціями в криптовалюту і бере участь у розробці національної політики в цій сфері.
Схожу позицію в минулому озвучувала професор права Кетлін Кларк, назвавши ситуацію «хабарництвом». NYT також повідомила, що частина інвестицій Сакса класифікується як «ПЗ та обладнання», хоча компанії самі позиціюють себе як такі, що працюють у ШІ-галузі.
У звіті наведено приклад липневого саміту в Білому домі, де президент Дональд Трамп представив дорожню карту з розвитку індустрії штучного інтелекту. За даними видання, команда Білого дому відхилила пропозицію зробити подкаст All-In, який веде Сакс, організатором заходу.
NYT також стверджує, що подкаст пропонував спонсорам заплатити $1 млн за доступ до закритих сесій, хоча представники «криптоцаря» це заперечують.
Крім цього, видання повідомило, що цієї весни Сакс зблизився з гендиректором Nvidia Дженсеном Хуаном і нібито зіграв роль у пом'якшенні обмежень на експорт чипів Nvidia. Колишній радник Трампа Стів Беннон заявив NYT, ніби участь «криптоцаря» відображає посилення впливу «технарів» в адміністрації.
Представники Білого дому, навпаки, назвали Сакса «важливим учасником» технологічної програми президента.
Прессекретарка радника зі ШІ та криптовалюти Джессіка Гоффман заявила NYT, що звіт ґрунтується на неправильних припущеннях. За її словами, Сакс дотримувався правил для особливих державних службовців, а його робота в адміністрації не приносила йому вигоди.
У відповідь на публікацію юридична фірма Clare Locke надіслала NYT лист, стверджуючи, що журналістам від самого початку доручили шукати конфлікт інтересів. За словами адвокатів, саміт зі ШІ був некомерційним, а запрошення VIP-характеру і прямий доступ до президента були відсутні.
Нагадаємо, ми писали, що Сакс повідомив про значний прогрес у просуванні законопроєкту щодо крипторинку в США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34
Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.
ТОП-НОВИНИ
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Вартість страховки в Чорному морі підскочила на 25% після атаки дронів на танкери
|ЄЦБ відмовився підстрахувати репараційний кредит Україні: порушує його мандат
|ЗМІ: країни ЄС проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні
|Канада стане першою неєвропейською країною, яка приєднається до європейської оборонної ініціативи SAFE
Канада офіційно завершила переговори щодо участі у програмі Security Action for Europe (SAFE), ставши першою неєвропейською країною з преференційним доступом до цього інструменту Європейського Союзу, спрямованого на прискорене посилення оборонних спроможностей, повідомив премʼєр-міністр Канади Марк Карні у соціальній мережі Х.
|Армія Ізраїлю отримає лазерні перехоплювачі «Залізний промінь» до кінця року
|Уряд Італії схвалив 12-й пакет військової допомоги Україні
Бізнес
|Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
|Samsung розробила NAND‑пам’ять, яка споживає на 96% менше енергії
|У Кабміні анонсували ще одну непопулярну реформу – обов'язковий техогляд для всіх авто
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат