NYT: Девід Сакс використовував посаду «криптоцаря» для просування особистих інтересів

Новий звіт The New York Times стверджує, що вплив радника адміністрації Трампа - «криптоцаря» Девіда Сакса - на політику у сфері ШІ та криптовалют використовується в особистих інтересах. За даними видання, його участь у розробці стратегії нібито може бути корисною для компаній, у які він інвестував.

Сакс відповів у публікації в соцмережі X (раніше Twitter), назвавши висновки NYT необґрунтованими. Він стверджує, що заяви ЗМІ було «детально спростовано» під час підготовки матеріалу.

NYT повідомила, що з 708 інвестицій Сакса 449 пов'язані з розробкою ШІ, і такі компанії можуть виграти від політичних рішень. Видання також стверджує, нібито в документах із питань етики не розкривають залишкової вартості його активів у проєктах і криптовалюті, а також не вказано термінів їхнього продажу.

Сакс раніше отримав дозвіл Білого дому продати частину часток. Однак, за даними NYT, деталі угод не були публічно уточнені.

Критики вже порушували питання можливого конфлікту інтересів. Наприклад, сенаторка Елізабет Воррен заявляла, що Сакс одночасно управляє інвестиціями в криптовалюту і бере участь у розробці національної політики в цій сфері.

Схожу позицію в минулому озвучувала професор права Кетлін Кларк, назвавши ситуацію «хабарництвом». NYT також повідомила, що частина інвестицій Сакса класифікується як «ПЗ та обладнання», хоча компанії самі позиціюють себе як такі, що працюють у ШІ-галузі.

У звіті наведено приклад липневого саміту в Білому домі, де президент Дональд Трамп представив дорожню карту з розвитку індустрії штучного інтелекту. За даними видання, команда Білого дому відхилила пропозицію зробити подкаст All-In, який веде Сакс, організатором заходу.

NYT також стверджує, що подкаст пропонував спонсорам заплатити $1 млн за доступ до закритих сесій, хоча представники «криптоцаря» це заперечують.

Крім цього, видання повідомило, що цієї весни Сакс зблизився з гендиректором Nvidia Дженсеном Хуаном і нібито зіграв роль у пом'якшенні обмежень на експорт чипів Nvidia. Колишній радник Трампа Стів Беннон заявив NYT, ніби участь «криптоцаря» відображає посилення впливу «технарів» в адміністрації.

Представники Білого дому, навпаки, назвали Сакса «важливим учасником» технологічної програми президента.

Прессекретарка радника зі ШІ та криптовалюти Джессіка Гоффман заявила NYT, що звіт ґрунтується на неправильних припущеннях. За її словами, Сакс дотримувався правил для особливих державних службовців, а його робота в адміністрації не приносила йому вигоди.

У відповідь на публікацію юридична фірма Clare Locke надіслала NYT лист, стверджуючи, що журналістам від самого початку доручили шукати конфлікт інтересів. За словами адвокатів, саміт зі ШІ був некомерційним, а запрошення VIP-характеру і прямий доступ до президента були відсутні.

Нагадаємо, ми писали, що Сакс повідомив про значний прогрес у просуванні законопроєкту щодо крипторинку в США.