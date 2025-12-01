Фінансові новини
У Франції хочуть запровадити внески для пенсіонерів з-поза ЄС за користування медициною
16:02 01.12.2025
У Франції хочуть, аби пенсіонери з країн, що не входять до Європейського Союзу, які зараз користуються державною системою охорони здоров'я, почали за неї платити.
Про це сказав Politico французький депутат Франсуа Жернігон, який висунув цю пропозицію, пише "Європейська правда".
Як зазначається, цей крок особливо вплине на американських пенсіонерів, які масово переїжджають до Франції у деяких випадках через безкоштовну медичну допомогу.
"Це питання справедливості. Якщо ви є громадянином Франції і переїжджаєте до США - ви не користуєтеся безкоштовним соціальним забезпеченням", - сказав Жернігон.
Згідно з французьким законодавством, непрацюючі громадяни з країн, що не входять до ЄС, які мають візу на тривалий термін і можуть довести, що мають достатній пенсійний або капітальний дохід (понад 23 тисячі євро на рік), а також приватну медичну страховку, можуть через три місяці отримати картку "carte vitale", яка надає їм безкоштовний доступ до державної медичної допомоги.
На цьому етапі вони можуть анулювати свою попередню приватну медичну страховку і скористатися французькою. Останніми роками це стало популярним вибором серед пенсіонерів із США.
Але більшість французьких депутатів хоче покласти край цій ситуації і змусити їх сплачувати мінімальний внесок. Як зазначається, ця ідея вже була схвалена двома палатами парламенту цього місяця під час обговорення бюджету.
Згідно з останньою версією пропозиції, зміненою французьким Сенатом, тільки громадяни країн, що не входять до ЄС, які не платять податки і не роблять внесків до інших програм соціального забезпечення у Франції, будуть зобов'язані платити новий мінімальний внесок.
На думку Жернігона, розмір внеску може варіюватися залежно від рівня медичного страхування, але все одно буде дешевшим, ніж приватне страхування в США, яке, за його словами, коштує від 300 до 500 євро на місяць.
Він зазначив, що ще не оцінив, скільки доходів можуть принести ці нові внески, але визнав, що його головна мета - це справедливість, а не вирішення бюджетних проблем Франції.
"Це не те, що заповнить дірку в бюджеті соціального забезпечення", - додав він.
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.