Фінансові новини
- |
- 01.12.25
- |
- 21:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Туреччині випробували безпілотний винищувач Kizilelma
12:30 01.12.2025 |
Турецький важкий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma під час випробування вперше в історії авіації вразив надзвукову повітряну ціль, що перебувала за межами прямої видимості, повідомило агентство "Анадолу" з посиланням на компанію-розробника Baykar.
Мішень було виявлено за допомогою бортового радара з активною фазованою решіткою MURAD AESA на відстані приблизно 50 км. Після цього безпілотний винищувач здійснив пуск ракети класу "повітря-повітря" дальньої дії, успішно вразивши її.
Завдяки вкрай низькій радіолокаційній помітності та передовим сенсорам Kizilelma здатний виявляти супротивника на великих дистанціях раніше, ніж його виявлять самого.
У випробуванні брали участь п'ять винищувачів F-16 ВПС Туреччини, які здійнялися з авіабази Мерзіфон. Вони виконали спільний політ у строю з Kizilelma, відпрацювавши концепцію спільних операцій пілотованої та безпілотної авіації майбутнього.
Як зазначає агентство, більшість наявних у світі проєктів безпілотних бойових літаків розробляються для виконання завдань "повітря-земля". Досі жодна безпілотна платформа у світі не мала здатності вести вогонь по повітряних цілях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зеленський погодив зі США "агресивний графік підписання" мирної угоди
|"Мідас": ДБР порушило справи щодо двох своїх співробітників
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Гранітна бруківка: довговічність, естетика і практичність
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|У Франції хочуть запровадити внески для пенсіонерів з-поза ЄС за користування медициною
|Українські експортери отримають ще рік на підготовку до виконання вимог регламенту EUDR
|FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia
|Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ
|Центробанк Китаю роз’яснив статус криптоактивів
|ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства
Бізнес
|Німеччина офіційно виступила проти повної заборони ДВЗ з 2035 року
|Китайці змоделювали блокаду Starlink на Тайвані — вистачило 1000 дронів-глушників
|Обсяги вантажних перевезень в Україні скоротилися на 9,6% - Держстат
|Власники 500 млн ПК не хочуть оновлюватися до Windows 11, а ще 500 млн не можуть, — керівник Dell
|Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
|Українці з початку року продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів
|Дизайнер із Сінгапуру представив ретро-кросівки Nike з вбудованою консоллю Super Nintendo
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.