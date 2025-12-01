У Туреччині випробували безпілотний винищувач Kizilelma

Турецький важкий безпілотний літак Bayraktar Kizilelma під час випробування вперше в історії авіації вразив надзвукову повітряну ціль, що перебувала за межами прямої видимості, повідомило агентство "Анадолу" з посиланням на компанію-розробника Baykar.

Мішень було виявлено за допомогою бортового радара з активною фазованою решіткою MURAD AESA на відстані приблизно 50 км. Після цього безпілотний винищувач здійснив пуск ракети класу "повітря-повітря" дальньої дії, успішно вразивши її.

Завдяки вкрай низькій радіолокаційній помітності та передовим сенсорам Kizilelma здатний виявляти супротивника на великих дистанціях раніше, ніж його виявлять самого.

У випробуванні брали участь п'ять винищувачів F-16 ВПС Туреччини, які здійнялися з авіабази Мерзіфон. Вони виконали спільний політ у строю з Kizilelma, відпрацювавши концепцію спільних операцій пілотованої та безпілотної авіації майбутнього.

Як зазначає агентство, більшість наявних у світі проєктів безпілотних бойових літаків розробляються для виконання завдань "повітря-земля". Досі жодна безпілотна платформа у світі не мала здатності вести вогонь по повітряних цілях.

