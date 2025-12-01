FT: китайські компанії переносять навчання ШІ-моделей за кордон заради чипів Nvidia

Китайські технологічні компанії виносять навчання своїх ШІ за межі країни, щоб зберегти доступ до чіпів корпорації Nvidia, пише FT. Джерела редакції повідомляють, що групи на кшталт Alibaba і ByteDance використовують дата-центри в Південно-Східній Азії для підготовки великих мовних моделей (LLM).

Зростання інтересу до закордонних потужностей прискорилося після того, як адміністрація Дональда Трампа обмежила постачання спеціалізованих чипів Nvidia H20. За словами операторів сінгапурських центрів обробки даних, навчання моделей на цих процесорах залишається можливим.

Для цього необхідно, щоб обладнання належало компаніям не з Китаю і формально не підпадало під експортний контроль. Як результат, в умовах, що склалися, аналітики спостерігають бурхливе зростання інфраструктури в Сінгапурі та Малайзії.

Китайські компанії зазвичай орендують закордонні кластери, не порушуючи американських правил. Спроба заблокувати таку схему через так зване «правило дифузії» була скасована Трампом у 2025 році, що відкрило вікно можливостей, пишуть автори.

Моделі Qwen і Doubao за останній рік вийшли в лідери серед публічних LLM і активно використовуються розробниками, за даними видання.

Винятком залишається компанія DeepSeek, яка продовжує навчати моделі всередині країни. За інформацією ЗМІ, вона заздалегідь сформувала великий кластер чипів Nvidia. Компанія також працює з китайськими постачальниками, включно з Huawei, над оптимізацією майбутнього покоління локальних ШІ-процесорів.

При цьому багато груп переходять на вітчизняні чипи на етапі виведення - коли модель відповідає на запити, зазначають у FT. Ця частина навантаження зростає швидше, ніж навчання, і дає змогу зменшувати залежність від імпортних рішень.

Проте навчання моделей на даних клієнтів залишається всередині Китаю через заборону на вивезення персональної інформації.

За даними FT, закордонні дата-центри також використовуються для роботи з клієнтами за межами Китаю. Це нібито відбувається через те, що Alibaba і ByteDance намагаються збільшити частку на світовому ринку хмарних сервісів.

Компаніям доводиться масштабувати інфраструктуру і в інших регіонах, включно з Близьким Сходом. Alibaba, ByteDance, DeepSeek, Huawei та Nvidia на момент підготовки матеріалу не давали коментарі щодо обставин із навчанням LLM.