ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства

Держави-члени ЄС та Європарламент погодили нові правила, які зобов'яжуть банки та інших постачальників платіжних послуг краще захищати своїх клієнтів від онлайн-шахрайства, прихованих комісій та витоків даних. Про це пише Reuters.

Новий пакет правил зробить постачальників платіжних послуг відповідальними за покриття втрат клієнтів, якщо вони не впровадять належні механізми запобігання шахрайству, а також зобов'яже їх заморожувати підозрілі транзакції.

Правила також покладають на онлайн-платформи обов'язок видаляти шахрайські оголошення - платформи, які цього не робитимуть, нестимуть відповідальність за витрати банків на відшкодування клієнтам збитків, пов'язаних із шахрайством.

Законодавство має забезпечити більшу прозорість платіжних комісій, гарантувати кращий доступ до готівки в сільській місцевості та спростити постачальникам платіжних послуг отримання інформації від банків.

Крім того, банки будуть зобов'язані забезпечити доступ до живої служби підтримки клієнтів, а не обмежуватися лише чат-ботами.

Правила набудуть чинності після їх формального ухвалення Європарламентом та державами-членами.