ЄС погодив нові правила для захисту клієнтів банків від онлайн-шахрайства

Держави-члени ЄС та Європарламент погодили нові правила, які зобов'яжуть банки та інших постачальників платіжних послуг краще захищати своїх клієнтів від онлайн-шахрайства, прихованих комісій та витоків даних. Про це пише Reuters.

Новий пакет правил зробить постачальників платіжних послуг відповідальними за покриття втрат клієнтів, якщо вони не впровадять належні механізми запобігання шахрайству, а також зобов'яже їх заморожувати підозрілі транзакції.

Правила також покладають на онлайн-платформи обов'язок видаляти шахрайські оголошення - платформи, які цього не робитимуть, нестимуть відповідальність за витрати банків на відшкодування клієнтам збитків, пов'язаних із шахрайством.

Законодавство має забезпечити більшу прозорість платіжних комісій, гарантувати кращий доступ до готівки в сільській місцевості та спростити постачальникам платіжних послуг отримання інформації від банків.

Крім того, банки будуть зобов'язані забезпечити доступ до живої служби підтримки клієнтів, а не обмежуватися лише чат-ботами.

Правила набудуть чинності після їх формального ухвалення Європарламентом та державами-членами.

За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

