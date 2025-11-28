Фінансові новини
28.11.25
11:56
RSS
мапа сайту
Бельгія вважає, що використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду в Україні
11:44 28.11.2025 |
Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських державних активів для фінансування України може поставити під загрозу шанси на укладення потенційної мирного угоди, повідомляє Reuters.
"Поспішне просування запропонованої схеми репараційних позик матиме побічний ефект у вигляді того, що ми, як ЄС, фактично перешкоджатимемо досягненню остаточної мирної угоди", - зазначив Де Вевер у листі до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
Згідно з планом, запропонованим фон дер Ляєн, заморожені активи російського центрального банку в Європі будуть надані Україні в позику, щоб Київ міг використовувати їх для оборони та потреб регулярного бюджету.
Підтримка Бельгією цього плану має вирішальне значення, оскільки активи, які ЄС сподівається використовувати, знаходяться у володінні бельгійської фінансової установи Euroclear.
На саміті минулого місяця лідери ЄС намагалися домовитися про план використання 140 мільярдів євро заморожених російських суверенних активів в Європі як позики для Києва, але не змогли забезпечити підтримку Бельгії.
Лист надійшов у той час, коли Комісія, виконавчий орган ЄС, готується розглянути занепокоєння Бельгії у проекті законодавчих пропозицій щодо використання заморожених активів, які, за словами чиновників ЄС, можуть бути представлені в п'ятницю або у вихідні.
Де Вевер заявив, що Бельгія ще не бачила "жодних пропозицій щодо юридичної формулювання від Комісії".
Європейська Комісія не відразу відповіла на запит про коментар.
Комісія сподівається, що ЄС зможе дійти згоди з цього питання на наступному саміті лідерів блоку, який відбудеться 18-19 грудня.
Раніше цього місяця фон дер Ляєн запропонувала альтернативні варіанти фінансування України, дефіцит фінансування якої наступного року значно збільшиться.
Однак вона продовжує зосереджуватися на плані щодо заморожених активів, який вперше представила у вересні, з огляду на те, що багато держав-членів ЄС виступають проти збільшення боргу.
"На мій погляд, запропонована схема репараційних позик є в корені неправильною. Такі активи були предметом рішень під час післявоєнних розрахунків, зазвичай в контексті військових репарацій з боку сторони, що програла", - заявив Де Вевер, додавши, що історично під час війни іммобілізовані активи ніколи не використовувалися.
Де Вевер також повторив свою стурбованість щодо можливих російських заходів у відповідь та перспективи значних фінансових претензій до Бельгії та Euroclear, про які Москва вже заявляла.
Бельгія раніше заявляла, що інші країни, які мають російські активи, включаючи Канаду, Японію, Велику Британію та США - всі члени "Групи семи" - також повинні бути включені в цю схему.
