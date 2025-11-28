Фінансові новини
Литва готує позов до Міжнародного суду ООН через метеокулі Білорусі, - ЗМІ
11:27 28.11.2025 |
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір звернутися до міжнародних органів правосуддя, зокрема до Міжнародного суду ООН, у зв'язку зі зловмисними діями Білорусі.
Про це повідомляє LRT, передає Цензор.НЕТ.
За словами Ругінене, литовські міністерства наразі збирають інформацію та розглядають можливість позову щодо шкоди, заподіяної польотами білоруських літаків, через які Вільнюський аеропорт був змушений тимчасово зупиняти роботу через метеокулі.
"Ми дійшли єдиної думки, що міністерства юстиції, транспорту та закордонних справ працюватимуть над збором даних і можливістю звернення до Суду ООН з приводу збитків і загроз цивільній авіації", - сказала вона. Прем'єрка додала, що Міністерство транспорту вже звернулося до Міжнародної цивільної авіаційної організації.
Ругінене підкреслила, що позов до Суду ООН має сенс навіть за умов, коли Білорусь і Росія не дотримуються міжнародного права. "Все має сенс, подивіться, що робить Україна. Україна теж щодня збирає докази. Ми - країна, яка визнає міжнародне право, для якої дуже важлива репутація. І у нас є певні дії, які ми вживаємо як нормальна демократична держава", - зазначила вона.
Рівень відключень наразі один з найбільших з літа 2024 року, в результаті понад 30% мережі найбільшого мобільного оператора зв'язку "Київстар" без живлення, заявляє CEO компанії Олександр Комаров і радить користувачам фіксованого інтернету подбати про резервне живлення роутерів, щоб всі довше могли залишатися зі зв'язком.